Dax startet vor Fed-Entscheid kaum verändert

Die Börse in Frankfurt ist am Mittwochmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.195 Punkten berechnet. Das entspricht fast genau dem Niveau vom Handelsschluss am Vortag.

Mit Interesse werden die Anleger am Mittwochvormittag unter anderem auf die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen und deren Einschätzung zu den jüngsten Bankenturbulenzen blicken. Später am Tag steht dann der Zinsentscheid der Fed an. Die US-Notenbank stehe vor ihrer schwierigsten Aufgabe seit Langem, sagte Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. "Dreht die Fed weiter an der Zinsschraube, werden ihr Kritiker vorwerfen, den bereits unter Stress stehenden Banken zusätzlich zu schaden, stoppt sie die Zinserhöhungen, werden ihr andere Kritiker vorwerfen, die Inflation nicht entschieden genug zu bekämpfen", so der Marktexperte. Ein Stopp der Zinserhöhungen könne an den Börsen außerdem als neues Warnsignal vor einer sich weiter verschärfenden Bankenkrise wahrgenommen werden. Altmann erwartet daher als "Kompromiss" einen Zinsschritt von 25 Basispunkten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0778 US-Dollar (+0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9278 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH