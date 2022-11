DAX startet vor Inflationsdaten leicht im Plus

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet.

Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.405 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Im Blick der Anleger befindet sich unter anderem erneut das Thema Inflation. Am Nachmittag wird das Statistische Bundesamt vorläufige Ergebnisse zum Verbraucherpreisindex für November bekannt geben. An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Aktien von Zalando, Adidas und Infineon. Abschläge gab es unter anderem bei den Papieren von Linde, Porsche und Sartorius. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 28.028 Punkten geschlossen (-0,5 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0361 US-Dollar (+0,18 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9652 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen wieder: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 84,62 US-Dollar. Das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH