DAX startet vor US-Inflationsdaten knapp unter 15.000 Punkten

Der DAX ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 14.970 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über Vortagesschluss. Mit Spannung dürften die Anleger am Nachmittag in die Vereinigten Staaten blicken: Dort werden um 14:30 Uhr deutscher Zeit neue Inflationsdaten veröffentlicht.

Viele Ökonomen erwarten einen weiteren Rückgang der Teuerung in den USA. An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Aktien der Energieversorger RWE und Eon sowie des Chemiekonzerns BASF. Entgegen dem Trend Abschläge gab es unter anderem bei den Papieren von Brenntag, Henkel und der Hannover Rück.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH