DAX startet vor ZEW-Daten freundlich

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet.

Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.420 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Unter anderem werden die Anleger am Vormittag nach Mannheim schauen. Dort werden um 11 Uhr die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für den Monat September vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veröffentlicht. Der ZEW-Index gilt als zweitwichtigstes deutsches Konjunkturbarometer. Mit Spannung wird dann am Nachmittag um 14:30 Uhr deutscher Zeit die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den USA erwartet. Viele Marktbeobachter erwarten, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise erneut etwas abgeschwächt hat. Der Ölpreis stieg am Dienstagmorgen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 94,18 US-Dollar. Das waren 18 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH