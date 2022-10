DAX startetet mit Verlusten - Fed-Protokolle erwartet

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet.

Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.160 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Symrise, Daimler Truck und RWE entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Brenntag, Siemens Healthineers und Vonovia. Am Abend wird sich der Blick der Anleger auf die Vereinigten Staaten richten: Dort wird die Veröffentlichung neuer Protokolle der US-Notenbank Fed erwartet. Marktbeobachter hoffen auf Hinweise zu den weiteren geldpolitischen Plänen der Fed. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 0,9717 US-Dollar (+0,12 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0291 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH