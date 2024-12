Dax tritt am Mittag auf der Stelle - Zurückhaltung vor EZB-Sitzung

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter kaum von der Stelle bewegt.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.395 Punkten berechnet, dies entspricht einem minimalen Abschlag gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Adidas und BASF, am Ende die Münchener Rück, Siemens Energy und Merck. "Das Warten geht in die nächste Runde und so wechseln sich im Dax 40 am Donnerstag die Favoritenwerte erneut ab", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Bis zur Pressekonferenz der EZB werde sich an der Gesamtgemengelage wenig ändern und die Dynamik tendenziell abnehmen. "Mit dem Kursniveau von 20.400 Punkten scheinen sich die Marktteilnehmer vorerst nur arrangieren zu können." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0499 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9525 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,46 US-Dollar; das waren 6 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.