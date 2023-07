Dax verliert leicht - Sartorius sorgt für Aufsehen

Zum Wochenausklang hat der Dax leicht nachgegeben.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.177 Punkten berechnet, 0,2 Prozent niedriger als am Vortag. Einfluss auf den Handel dürfte der "Kleine Verfallstermin" gehabt haben, bei dem im Dax aber große Positionen ausliefen, wobei Verkaufsoptionen insbesondere mit Basispreisen von 16.000 und 16.200 Punkten fällig wurden.

Diese Marke blieb am Ende unerreicht, besonders Papiere von SAP gaben nach, aber auch Heidelberg Materials und Siemens Energy fanden sich kurz vor Handelsschluss unter den größten Kursverlierern. Einen Sprung nach oben machten am Nachmittag überraschend Anteilsscheine von Sartorius: Der Göttinger Pharma- und Laborausrüster Sartorius hatte zuvor seine Halbjahresbilanz vorgestellt, die eigentlich eine deutliche Nachfrageschwäche zeigte, was auch zuerst für Kursabschläge sorgte; dann wendete sich das Blatt plötzlich, Investoren bewerteten den angestrebten Personalabbau und die Aussichten doch besser. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1115 US-Dollar (-0,19 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8997 Euro zu haben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH