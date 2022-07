Fed-Zinserhöhungsentscheidung im Fokus, Gewinnsaison geht weiter

EU-Märkte legen zu, da sich die Anleger auf die endgültige Entscheidung der Fed vorbereiten.

Die europäischen Märkte legten am Mittwochmorgen leicht zu, da sich die Anleger auf die endgültige Entscheidung der US-Notenbank über Zinserhöhungen vorbereiteten.

Der DAX lag im frühen Handel am Mittwoch 0,20% höher, der CAC 40 gewann 0,80% und der FTSE 100 stieg um 0,61%.

Die Federal Reserve wird im Laufe des Tages eine zweitägige Sitzung abschließen und eine Zinserhöhung ankündigen. Die Märkte rechnen weitgehend mit einer Anhebung um 75 Basispunkte und nur mit einer geringen Chance auf eine überraschende Anhebung um 100 Basispunkte.

Ölpreise am Mittwoch höher, da Nachfragesorgen den Abbau der US-Rohölvorräte ausgleichen

Die Ölpreise kletterten am Mittwoch höher, da die Nachfragesorgen den Abbau der US-Rohölvorräte ausglichen.

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 1,24 % und notierten bei $ 100,69 je Barrel, während die West Texas Intermediate (WTI)-Futures um 1,43 % zulegten und bei $ 96,42 je Barrel notierten.

Darüber hinaus drückte die Aussicht, dass die US-Notenbank im Laufe des Mittwochs eine aggressive Zinserhöhung ankündigen wird, auf die Stimmung.

Am Dienstag erklärte die Regierung Biden, dass sie zusätzliche 20 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Erdölreserve des Landes verkaufen werde, als Teil eines zuvor angekündigten Plans, die Anlage anzuzapfen, um die Ölpreise zu beruhigen, die durch Russlands Invasion in der Ukraine und eine Erholung der Nachfrage nach der COVID-19-Pandemie in die Höhe getrieben wurden.

Goldfutures höher

Die Goldfutures legten am Mittwochmorgen leicht zu, stiegen um 0,17 % und kosteten 1.720,55 $/oz.

Die Silber-Futures folgten ebenfalls dem positiven Trend und stiegen um 0,70 %, die Platin-Futures legten um 0,49 % zu und die Palladium-Futures stiegen um 0,34 %.

Gewinnsaison geht weiter

Die börsennotierten Unternehmen veröffentlichen weiterhin ihre Ergebnisse. Gestern Abend gaben Alphabet Inc. (die Muttergesellschaft von Google) und Microsoft bekannt, dass sie die Gewinnerwartungen nicht erreichen konnten.

Alphabet meldete, dass das Unternehmen in diesem Quartal das niedrigste Umsatzwachstum seit zwei Jahren verzeichnete, da der makroökonomische Druck auf dem Markt für digitale Werbung lastet. Das Unternehmen verzeichnete im 2. Quartal einen Umsatz von 69,69 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies war jedoch die langsamste Wachstumsrate des Unternehmens. Die Aktien von Alphabet (GOOGL) stiegen im vorbörslichen Handel um fast 4 %.

Microsoft Co. verfehlte ebenfalls seine Umsatzschätzung, gab aber eine rosige Gewinnprognose für das kommende Jahr ab. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 51,87 Mrd. $, während die Analysten 52,44 Mrd. $ erwartet hatten. Dies war auch das langsamste Umsatzwachstum des Unternehmens seit zwei Jahren, mit 12 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens blieb zum ersten Mal seit 2016 hinter den Konsenswerten zurück. Die Aktien von Microsoft (MSFT) legten im vorbörslichen Handel jedoch um 3,71 % zu.

GSK erhöht Prognose für das Gesamtjahr

Der britische Pharmakonzern GSK hat am Mittwoch seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, unterstützt durch die wiederbelebte Nachfrage nach seinem Blockbuster-Impfstoff Shingrix.

Das Unternehmen geht nun davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2022 um 6 bis 8 % und der bereinigte Betriebsgewinn um 13 bis 15 % steigen wird. Zuvor hatte das Unternehmen für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 5 % bis 7 % und einen Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses von 12 % bis 14 % prognostiziert.

GSK-Aktien (GSK) lagen im frühen Handel 0,71% höher.

Deutsche Bank baut Gewinnsträhne im 2. Quartal aus

Die Deutsche Bank hat ihre Gewinnserie im zweiten Quartal 2022 ausgebaut, warnte jedoch vor den Konjunkturaussichten.

Das Unternehmen meldete am Mittwoch einen Gewinnanstieg von 51% im zweiten Quartal, da die Erträge im Investmentbanking stiegen. Der den Aktionären zugerechnete Nettogewinn betrug 1,046 Milliarden Euro (1,06 Milliarden Dollar), verglichen mit einem Gewinn von 692 Millionen Euro ein Jahr zuvor und übertraf die Erwartungen der Analysten, die einen Gewinn von rund 788 Millionen Euro erwartet hatten.

"Die kommenden Monate werden weiterhin herausfordernd sein. Es gibt Grund zu der Annahme, dass die Dinge wirtschaftlich noch schwieriger werden", schrieb der Vorstandsvorsitzende der Bank, Christian Sewing, in einer Mitteilung.

Die Aktie des Unternehmens (DBK) sank trotz der positiven Nachrichten um 3,53%.

Mercedes-Benz hebt Ausblick nach höherem Q2-Ergebnis an

Der deutsche Hersteller von Luxusfahrzeugen, Mercedes-Benz, hat seinen Ausblick auf den Jahresumsatz angehoben, nachdem das Unternehmen einen Gewinnsprung im zweiten Quartal gemeldet hat.

Nach Angaben des Unternehmens stieg der bereinigte Gewinn im zweiten Quartal 2022 um 8% auf 4,9 Mrd. Euro (4,97 Mrd. USD).

Zuvor hatte der Autobauer für dieses Jahr nur einen leicht höheren Umsatz und ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet. Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine, hohe Inflation, Zinserhöhungen und die Pandemie, insbesondere in China, könnten das Geschäft belasten, warnte das Unternehmen.

Die wichtigsten Kryptowährungen sind optimistisch, während BTC über der Marke von 23.000 $ bleibt

Die wichtigsten Kryptowährungen zeigten sich am Mittwochmorgen optimistisch, während Bitcoin (BTC) seine Rallye über der Marke von 21.000 $ fortsetzte.

Ethereum (ETH) hingegen stieg in den letzten 24 Stunden um 0,38%.

BNB verzeichnete kleine Verluste und sank um 0,66%, Cardano (ADA) fiel um 0,34% und Solana (SOL) um 0,49%.

Der beliebte, von Elon Musk unterstützte Memetoken Dogecoin (DOGE) fiel um 0,21 %.