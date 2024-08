Japans Börse crasht - Commerzbank spricht von "schwarzem Montag"

Die Börse in Japan ist am Montag gecrasht. Der Nikkei-Index gab bis kurz vor Handelsende etwa 13 Prozent nach auf rund 31.320 Punkte.

Die Commerzbank sprach in einem am Montagmorgen versendeten Newsletter von einem möglichen "schwarzen Montag". Die Bewertungen am Bondmarkt seien "sehr schnell sehr stark gestiegen", was sich unter anderem angesichts der Rezessionssorgen wahrscheinlich "auch nicht so schnell umkehren" werde, so das Geldhaus. Frühe Indikatoren sehen den Dax eine Stunde vor Xetra-Start bei 17.230 Punkten, das wären weitere 2,5 Prozent weniger als zum Handelsschluss am Freitag, als die deutschen Standardwerte bereits im Mittel 2,3 Prozent nachgegeben hatten. Ex-US-Präsident Donald Trump schrieb auf "Truth Social" von einem Börsencrash: "Die Aktienmärkte stürzen ab, das habe ich euch gesagt. Kamala hat keine Ahnung, Biden schläft tief und fest. Alles ist durch die unfähige Führung der USA verursacht."