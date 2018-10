Börse Media GmbH: Eilmeldung: Sofort Biovolt-Aktie kaufen - 100 Prozent Kurssprung steht unmittelbar bevor

Börse Media GmbH,

Swiss Investor empfiehlt Biovolt-Aktie zum Kauf (kurzfristig 155% Potential)

Swiss Investor 013/2018 (18.10.2018)

Eilmeldung: Sofort Biovolt-Aktie kaufen - 100 Prozent Kurssprung steht unmittelbar bevor Liebe Leser,

Meine heutige Hotstock-Empfehlung ist die Aktie der BIOVOLT AG.

WKN: A2DPVP, ISIN: CH0328339665Ticker: VOLT (Börse Wien) und 24B (Börse Stuttgart)

Die Biovolt-Aktie wird an den Börsenplätzen Wien und Stuttgart gehandelt.

Aktueller Kurs: 6,98 Euro (Schlusskurs 17.10.2018) Kursziel kurzfristig: 13,23 Euro (+90%) Kursziel mittelfristig: 17,79 Euro (+155%)

Bevor ich Ihnen in den kommenden Tagen ausführlich alle Details zu diesem Unternehmen erzähle, belasse ich es vorerst einmal nur bei den wichtigsten Fakten und dem von mir erwarteten Kurs-Potential:

Hier die langweiligen Fakten: - Beteiligungsgesellschaft im Bereich erneuerbare Energien - Bilanzsumme (12/2017) rund 20m CHF - Profitabel, sichere und konstante Erlöse - Investiert erfolgreich in eigene Biogasanlagen - Eingezahltes Stammkapital: 10m CHF - Börsengang Ende 2017 in Wien zu 4,55 Euro, Zweitlisting in Stuttgart

Hier die interessanten Fakten: - Aktie sprang im April 2018 innerhalb von 7 Wochen von 3,68 auf 8,24 Euro (+124%) - Aktie ist noch völlig unentdeckt und könnte sich jederzeit erneut verdoppeln - Gestern Anstieg von 5,89 auf 6,98 Euro (+18,5%) an nur einem Tag - Ausbruch und erneute Kurs-Explosion stehen unmittelbar bevor - Kurs-Potential kurzfristig bis zu 200%

Warum sollten sie genau jetzt kaufen? Am Kapitalmarkt ist das richtige Timing alles. Wenn sie eine Sondersituation erkennen, müssen sie sofort handeln, denn sonst könnte ihnen sehr schnell ein Großteil des möglichen Gewinns entgehen. Natürlich kann man auch zuerst einmal abwarten oder später weiter hinzu kaufen, aber je schneller sie bei einer anstehenden Kurs-Explosion einsteigen, desto niedriger ist ihr Einstiegspreis und desto niedriger ist somit ihr Risiko. Und desto größer ist ihr Gewinnpotential, denn nur so können sie den maximalen möglichen Gewinn ausschöpfen.

Sofort erste Position aufbauen, später weiter aufstocken Nachkaufen können sie jederzeit, denn sobald eine Kurs-Rallye gestartet hat, geht es erst einmal für eine längere Zeit nur in eine Richtung: nach oben! So können sie sich jeden Tag über neue Kursgewinne freuen.

Ich bin überzeugt davon, dass die Aktie der BIOVOLT AG genau jetzt ihre nächste Kurs-Rallye gestartet hat.

Aktie: Biovolt AGWKN: A2DPVP, ISIN: CH0328339665Ticker: VOLT (Börse Wien) und 24B (Börse Stuttgart)

Empfehlungskurs: 6,98 Euro (Stuttgart) bzw. 6,65 Euro (Wien) (Schlusskurse 17.10.2018) Kursziel kurzfristig: 13,23 Euro (+90%) Kursziel mittelfristig: 17,79 Euro (+155%)

Der Kurssprung steht unmittelbar bevor - seit gestern geht es steil aufwärts Ich habe lange gewartet und überlegt, wann ich Ihnen diese Aktie zum Kauf empfehlen soll. Dabei war ich mir immer sicher, dass Biovolt eine weitere und noch deutlich größere Kurs-Rallye vor sich haben wird, aber ich hatte auf ein Signal gewartet. Dieses Signal habe ich gestern erkannt.Durchbruch der 8,24 Euro Marke eröffnet sofortiges Potential auf 17,79 Euro (+155%) Sollte die Aktie nun das Jahreshoch bei 8,24 Euro übertreffen, ist mit einer langanhaltenden Aufwärtsrallye zu rechnen. Als Berechnungsgrundlage nehme ich den Kursanstieg von April/Mai, welcher nun mit einem Faktor von 1,618 bzw. 2,618 wiederholt werden sollte. Somit komme ich, ausgehend vom Ausgangswert der aktuellen Ausbruchs von 5,85 Euro auf die oben genannten Kursziele.

Gewinnpotential: mindestens +90% bis +155% noch bis Jahresende

Links: Unternehmenswebseite: www.biovolt.ch Finanzbericht 2017: www.biovolt.ch/finanzberichte/

Es ist gut möglich, dass die Aktie in den kommenden Tagen weiterhin 2-stellige Tagesrenditen erzielt. Schnelles Handeln zahlt sich in diesem Fall aus.

In den kommenden Tagen folgen weitere Details und ein ausführlicher Report zu dieser Aktie.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg an der Börse.

Liebe Grüße, Rainer Hahn Chef-Redakteur

