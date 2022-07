MSCI: was es ist, wie die Indizes funktionieren und wofür sie verwendet werden

MSCI ist eines der größten Unternehmen der Welt, das Aktienindizes, Investmentfonds und Portfolios erstellt. Als solches erstellt das Unternehmen die MSCI Indexes auf der ganzen Welt. Die wichtigsten Indexes von MSCI sind MSCI World, MSCI ACWI, MSCI ESG und andere. Morgan Stanley Capital International, oder MSCI, veröffentlicht Indizes der wichtigsten Aktien weltweit. Dabei geht es vor allem darum, die Performance der Aktienmärkte zu messen. Diese MSCI-Indizes werden als Benchmarks für viele Investmentfonds in vielen Ländern verwendet

Lernen Sie MSCI kennen

MSCI ist ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft.

Das 1969 gegründete Unternehmen verfügt über Fachwissen in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie und ermöglicht bessere Anlageentscheidungen, indem es seinen Kunden ermöglicht, wichtige Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren und Portfolios mit Zuversicht aufzubauen.

MSCI entwickelt branchenführende, forschungsgestützte Lösungen, die Kunden nutzen, um Einblicke zu gewinnen und die Transparenz im gesamten Anlageprozess zu verbessern. Die Indizes des Unternehmens sind weltweit anerkannt, da mehrere Investmentfonds und institutionelle Anleger sie als Referenz verwenden. Das Unternehmen konzentriert sich auf:

Verbesserung der Portfolio-Performance

Optimierung der Produktentwicklungsstrategie

Verringerung der Exposition gegenüber unbeabsichtigten Risiken

Erfüllung der regulatorischen Berichtsanforderungen

Bereitstellung von wertvollen Entscheidungshilfen für Kunden

Effiziente Wege zur Integration nachhaltiger Anlagestrategien schaffen

Kostengünstigeres Arbeiten, um zu wachsen, zu skalieren und zu innovieren.

Was sind die MSCI Indexes?

Einer der Haupttätigkeitsbereiche des Unternehmens ist die Erstellung und Pflege von Indizes. Als solche werden die MSCI-Indizes weltweit respektiert und verwendet. Diese Indikatoren sind ein Maß für die Performance des Aktienmarktes in einem bestimmten Bereich oder repräsentieren eine Reihe von globalen Aktien.

Wie bei anderen Indizes wird der Wert der MSCI-Aktienindizes durch den Durchschnitt der Performance der Aktien, aus denen sich die Indizes zusammensetzen, gemessen. Ein MSCI-Index setzt sich also aus einer Reihe von Aktien zusammen, die von Morgan Stanley unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie steigende oder fallende Kurse, Volatilität und Liquidität kategorisiert werden, um ein theoretisches Portfolio zu bilden.

MSCI hat eine breite Palette von Indizes in seinem Portfolio. Sie sind so segmentiert, dass sie verschiedene Märkte auf der ganzen Welt abbilden. Auf diese Weise wird jeder Index auf der Grundlage der gemeinsamen Merkmale zusammengestellt.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Indizes theoretische Portfolios sind und dass der Anleger nicht in MSCI investieren kann, sondern in die Unternehmen, die sie auflisten, oder in ETF-Fonds, die Zusammensetzungen schaffen, die sich an den Indizes orientieren.

MSCI World

Der MSCI World Index misst die Marktperformance von großen und mittelgroßen Unternehmen mit globaler Präsenz und in entwickelten Ländern. Er wird häufig verwendet, um zu beschreiben, wie sich der Aktienmarkt auf globaler Ebene entwickelt, wobei Aktien aus Schwellenländern ausgeschlossen werden.

Sie umfasst die folgenden Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien und die USA.

Der Weltindex wird verwendet, um die Stimmung der Anleger auf weltweiter Ebene abzubilden, wobei Schwellenländer ausgeschlossen werden. Die größten Mitglieder des Index sind heute Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia und andere.

MSCI ACWI

Der Index konzentriert sich auf 23 entwickelte und 25 aufstrebende Märkte. Mit anderen Worten, er ist der umfassendste von allen. Der Index bildet die Aktienentwicklung mittelgroßer und großer Unternehmen sowie die Anlagemöglichkeiten ab, die sie bieten. Fast 3.000 Unternehmen bilden den Index. Die größten sind Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia und Taiwan Semiconductor MFG.

MSCI ESG

Der MSCI ESG konzentriert sich auf Nachhaltigkeit, ein Thema, das heute in allen Bereichen der Gesellschaft und auch auf dem Finanzmarkt sehr präsent ist. Er besteht aus Unternehmen, die Strategien zur Verringerung der sozialen und ökologischen Auswirkungen entwickelt haben. Der Index enthält daher nur Aktien von Unternehmen mit diesem Schwerpunkt.

MSCI Emerging Markets

Hier liegt der Schwerpunkt auf den Schwellenländern. Der Index umfasst 25 Länder, wie z.B. Indien, Chile, Ägypten und Südafrika, um nur einige zu nennen. Der Index umfasst derzeit etwa 1.400 Unternehmen. Die größten sind Taiwan Semiconductor MFG, Tencent Holdings, Samsung Electronics, Alibaba Group, Meituan, Reliance Industries, Infosys, China Construction, Mediatek INC, und JD.com.

Markt-Benchmark

Stellen Sie sich einen Investmentfonds vor, der hauptsächlich in Aktien investiert und bei dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios aktiv gewählt werden kann, d.h. der Fondsmanager hat die Freiheit, entsprechend seiner Erfahrung die Gelegenheiten auszuwählen, die er zu diesem Zeitpunkt für die besten hält. Indem er die Renditen der einzelnen Vermögenswerte kombiniert, erhält er eine Performance, die sich aus diesen Entscheidungen ergibt.

Aber woher wissen Sie, ob die Entscheidungen richtig waren und ob der Fonds gut oder schlecht abgeschnitten hat? Vergleichen Sie ihn einfach mit der Performance eines Indexes. In diesem Fall gibt es mehrere Arten von MSCI-Indizes. Daher müssen Sie einen Vergleich mit demjenigen anstellen, der dem Ziel des Fonds am nächsten kommt. Für einen globalen Aktienfonds, der nur in Unternehmen in Schwellenländern investiert, ist es beispielsweise richtig, mit dem MSCI Emerging Markets zu vergleichen, der speziell auf diese Länder ausgerichtet ist.

Wenn der Fonds eine höhere Rendite als der MSCI aufweist, wobei er sich immer auf dieselben Zeiträume konzentriert, wird angenommen, dass seine Performance gut, überdurchschnittlich gut war und dass es andere Entscheidungen als der Index gab, die die Rendite des Fonds stärker gemacht haben. Und auch das Gegenteil ist der Fall: Wenn der Fonds schlechter war, muss man verstehen, welche Entscheidung falsch war und ob es sich für den Manager lohnt, diese Entscheidung beizubehalten oder die Vermögenswerte zu wechseln. Mit anderen Worten, es ist ein großartiger Parameter sowohl für die Performance als auch für mögliche Anpassungen, die vorgenommen werden sollten.

ETFs und Investitionen

Eines der wichtigsten Merkmale des MSCI-Index ist, dass es nicht möglich ist, direkt in ihn zu investieren. Es gibt jedoch ein Vehikel auf dem Markt, das speziell für die Anlage in Indizes zur Verfügung steht, die Exchange Traded Funds (ETF).

Diese Vermögenswerte, die ähnlich wie jede Aktie gehandelt werden, bilden Finanzmarktindizes nach. Und die Bedeutung von MSCI liegt darin, dass es aufgrund der Tatsache, dass es Hunderttausende von Indizes mit den unterschiedlichsten Zusammensetzungen gibt, auch Tausende von ETFs gibt, mit denen Sie sich der gleichen Strategie eines bestimmten Index aussetzen können.

Auf dem globalen ETF-Markt gibt es eine Vielzahl verschiedener Arten von ETFs. Sehr bekannt sind die Aktienindexfonds, und allein in dieser Gruppe gibt es bereits viele Optionen: Breite, segmentierte, sektorielle, nationale oder internationale Index-ETFs. Aber es gibt auch Fonds auf andere Arten von Indizes, wie Währungs-, Kryptowährungs-, Rohstoff- oder festverzinsliche Papierfonds.

Das heißt, die MSCI-Indizes sind für Anleger extrem wichtig, weil sie die Schaffung von Anlagevehikeln ermöglichen, die das Investieren in vollem Umfang ermöglichen.