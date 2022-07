Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte, EU-Märkte auf Sieben-Wochen-Hoch

EU-Märkte erreichen Sieben-Wochen-Hoch, da Anleger die Zinserhöhung der Fed verdauen.

Die europäischen Märkte erreichten am Donnerstagmorgen ein Sieben-Wochen-Hoch, da die Bedenken hinsichtlich des Tempos der künftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank nachließen und durch eine Reihe guter Gewinnmeldungen gestärkt wurden.

Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,48 %. Der DAX lag im frühen Handel am Donnerstag um 0,12 % höher, der CAC 40 gewann 0,10 %, der FTSE 100 fiel jedoch um 0,47 %.

Die Anleger waren in diesem Jahr besorgt, dass aggressive Zinserhöhungen der Zentralbanken die Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen könnten.

Die Fed erhöhte die Zinssätze um weitere 75 Basispunkte

Die Federal Reserve erhöhte am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge die Zinssätze um 75 Basispunkte, um die steigende Inflation zu bekämpfen.

Der Leitzins der Fed liegt nun zwischen 2,25 % und 2,5 %. Die Märkte hatten diesen Schritt weitgehend erwartet, da die Fed die Anhebung in einer Reihe von Erklärungen seit der Juni-Sitzung ankündigte.

"Da sich der geldpolitische Kurs weiter verschärft, wird es wahrscheinlich angemessen sein, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, während wir bewerten, wie sich unsere kumulativen geldpolitischen Anpassungen auf die Wirtschaft und die Inflation auswirken", sagte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell.

Powell äußerte sich nicht dazu, ob im September eine weitere Zinserhöhung folgen wird, und wies darauf hin, dass alles in hohem Maße von den Daten abhängen wird.

Ölpreis legt angesichts niedriger Rohöllagerbestände und einer wieder anziehenden Benzinnachfrage in den USA weiter zu

Die Ölpreise konnten am Donnerstagmorgen ihre Gewinne vom Vortag weiter ausbauen, was auf die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger zurückzuführen war, da niedrige Rohöllagerbestände und ein Wiederanstieg der Benzinnachfrage in den USA die Preise stützten.

Der Ölpreis stieg um mehr als $ 1. Brent Crude Futures lagen 1,36 % höher und wurden mit $ 103,07 pro Barrel bewertet, während West Texas Intermediate (WTI) Futures um 1,30 % stiegen und mit $ 98,53 pro Barrel bewertet wurden.

Die US-Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche um 4,5 Mio. Barrel gesunken, während die US-Benzinnachfrage den EIA-Daten zufolge im Wochenvergleich um 8,5 % gestiegen ist.

Die Rohölexporte erreichten einen Rekord von 4,5 Millionen Barrel pro Tag, da WTI mit einem starken Abschlag gegenüber Brent gehandelt wurde.

Gold-Futures höher

Die Goldfutures legten am Donnerstagmorgen um 1,37 % zu und kosteten 1.736,20 $/oz.

Auch die Silber-Futures folgten dem positiven Trend und stiegen um 4,34 %, die Platin-Futures legten um 1,22 % zu und die Palladium-Futures stiegen um 4,10 %.

Barclays verzeichnet erste Gewinneinbrüche

Die britische Bank Barclays meldete, dass ihr Gewinn in der ersten Jahreshälfte stärker als erwartet zurückgegangen ist. Grund dafür ist ein enormer Verlust von 1,9 Mrd. Pfund aufgrund von Fehlern bei der Aufsichtsbehörde, der hauptsächlich auf die Kosten für den Rückkauf von irrtümlich verkauften Wertpapieren in Milliardenhöhe zurückzuführen ist.

Der Gewinn vor Steuern der Bank belief sich in den sechs Monaten des Jahres auf 3,7 Mrd. Pfund (rund 4,5 Mrd. Dollar) und lag damit unter den 4,9 Mrd. Pfund des Vorjahreszeitraums und nur knapp unter der Prognose der Analysten von 3,9 Mrd. Pfund.

Die Ergebnisse von Barclays wurden durch eine Belastung von 1,3 Mrd. Pfund in der ersten Jahreshälfte beeinträchtigt, um die Kosten für den Rückkauf von Wertpapieren im Wert von 17,6 Mrd. Pfund zu decken, die das Unternehmen aufgrund eines Fehlers unter Verstoß gegen US-Vorschriften verkauft hatte.

Die Aktien von Barclays (BARC) fielen im frühen Handel nach dieser Nachricht um rund 2 %.

Shell sieht $11,5 Mrd. Gewinn

Der britische multinationale Öl- und Gaskonzern Shell meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 11,5 Mrd. $ und übertraf damit den bisherigen Rekord von nur drei Monaten.

Das Unternehmen kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 6 Mrd. USD für das laufende Quartal an, erhöhte jedoch seine Dividende von 25 Cent pro Aktie nicht.

Shells Konkurrent TotalEnergies meldete ebenfalls einen Rekordgewinn von 9,8 Mrd. $ im Quartal und beschleunigte sein Aktienrückkaufprogramm. Das norwegische Unternehmen Equinor erhöhte am Mittwoch seine Sonderdividende und steigerte seine Aktienrückkäufe, nachdem sein Gewinn im zweiten Quartal mit 17,6 Mrd. $ die Erwartungen übertroffen hatte.

Die Shell-Aktien (SHEL) stiegen am Donnerstag im frühen Handel um 1,20% nach dieser Nachricht.

META verfehlt Gewinn

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, meldete einen Umsatzrückgang, der geringer ausfiel als erwartet, verfehlte den Gewinn und gab eine schwache Prognose ab, die auf einen zweiten Umsatzrückgang in Folge im Jahresvergleich hindeutet.

Das Unternehmen meldete 2,46 $ pro Aktie gegenüber den erwarteten 2,59 $ pro Aktie. Der Umsatz lag bei 28,82 Mrd. $ gegenüber den erwarteten 28,94 Mrd. $.

Die Meta-Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 50 % gesunken, da das Kerngeschäft des Unternehmens mit Online-Werbung durch Apples iOS-Datenschutz-Update im letzten Jahr beeinträchtigt wurde, das die Möglichkeiten des Unternehmens, Nutzer zu verfolgen, einschränkt. Darüber hinaus hat die schwächelnde Wirtschaft viele Nutzer gezwungen, ihre Budgets zu kürzen.

Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 26 und 28,5 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 2 bis 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In einem Telefongespräch mit Analysten sagte Mark Zuckerberg, der CEO des Unternehmens, dass Meta im Laufe des nächsten Jahres seinen Personalbestand reduzieren werde, da das Unternehmen den Gürtel für den wirtschaftlichen Abschwung enger schnalle.

Die Konkurrenten von Meta, Snap und Twitter, haben im zweiten Quartal ebenfalls schlechte Berichte veröffentlicht und dabei auf die wirtschaftlichen Herausforderungen und die Herausforderungen der mobilen Plattformen verwiesen, die den Online-Anzeigenmarkt durchdrungen haben.

Meta-Aktien (META) fielen im vorbörslichen Handel um 5,22%.

Diageo-Umsatz übertrifft Prognose

Der Hersteller von Johnnie Walker Whiskey, Diageo, übertraf am Donnerstag die jährlichen Umsatzprognosen, da mehr Menschen teure Spirituosen tranken und Bars nach Pandemie-Schließungen wieder öffneten.

Der weltgrößte Spirituosenhersteller teilte mit, dass sein Nettoumsatz in dem Jahr bis zum 30. Juni um 21,4 % auf 15,5 Mrd. £ (rund 18,9 Mrd. $) gestiegen ist und damit die Analystenschätzung von 16,1 % übertroffen hat.

Die Diageo-Aktien (DGE) stiegen im frühen Handel am Donnerstag um 0,58%.

Die wichtigsten Kryptowährungen sind optimistisch, während BTC über der Marke von $23.000 bleibt

Die wichtigsten Kryptowährungen zeigten sich am Donnerstagmorgen optimistisch, da Bitcoin (BTC) wieder über die Marke von $22.000 stieg und sich sogar der $23.000-Marke näherte.

Ethereum (ETH) stieg in den letzten 24 Stunden um 0,04%. BNB stieg um 0,21%, Cardano (ADA) gewann 0,10% und Solana (SOL) stieg um 0,54%.

Der beliebte, von Elon Musk unterstützte Memetoken Dogecoin (DOGE) stieg um 011 %.