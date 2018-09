Booking.com startet die Bewerbungsphase für die Technology Playmaker Awards 2019

Berlin - Zum zweiten Mal würdigt Booking.com außergewöhnliche und innovative Leistungen von Frauen aus der Technologiebranche. Heute launcht Booking.com, eines der weltweit größten Reise-E-Commerce-Unternehmen, die Technology Playmaker Awards 2019 (http://techplaymakerawards.com/). Die 2017 von ...

Berlin -

Zum zweiten Mal würdigt Booking.com außergewöhnliche und innovative Leistungen von Frauen aus der Technologiebranche.

Heute launcht Booking.com, eines der weltweit größten Reise-E-Commerce-Unternehmen, die Technology Playmaker Awards 2019 (http://techplaymakerawards.com/). Die 2017 von Booking.com eingeführten Awards sollen innovative und inspirierende Frauen der Technologiebranche würdigen, die als gesellschaftliches Vorbild in der Tech-Szene fungieren und andere Frauen ermutigen, das Gleiche zu tun.

Mit den Technology Playmaker Awards möchte Booking.com die Aufmerksamkeit auf einen vielfältigen Technologie-Sektor lenken, der immer mehr für Frauen zu einem interessanten und spanenden Berufsfeld wird. Damit setzt sich das Unternehmen nicht nur für die Förderung der nächsten Generation jungen Frauen in technologischen Berufen ein, sondern unterstützt auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau in dieser Branche.

Waren im vergangen Jahr die Nominierungen noch auf Europa begrenzt, können sich diesmal Frauen aus jedem Land der Welt bewerben und an den Technology Playmaker Awards von Booking.com teilnehmen. Damit wird der Vielfalt der Talente im globalen Technologiesektor Rechnung getragen. Nominierungen können bis zum 22. Dezember 2018 unter http://techplaymakerawards.com in jeder beliebigen Sprache eingereicht werden.

Unter den Einreichungen wird für jede der sieben verschiedenen Kategorien (http://techplaymakerawards.com/categories) eine Gewinnerin von der Jury ausgewählt. Aus diesen sieben Auserwählten geht die "Technology Playmaker of the Year 2019"-Gewinnerin hervor und wird mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro gewürdigt. Die Verleihung der Awards findet am 13. März 2019 in Großbritannien statt.

Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie im Booking.com Newsroom: https://news.booking.com/de

Über Booking.com (https://www.booking.com/):

Booking.com bietet Reisenden das weltweit größte Angebot an einzigarten Unterkünften. Die Booking.com-Webseite und die Apps sind in 43 Sprachen verfügbar, bieten mehr als 27 Millionen gelistete Übernachtungsmöglichkeiten an mehr als 130.000 Reisezielen in 227 Ländern und Regionen. Täglich werden mehr als 1,5 Millionen Buchungen auf unserer Plattform getätigt. Ob Geschäfts- oder Urlaubsreisen - Gäste können ihre ideale Unterkunft sofort, schnell und einfach buchen, ohne Buchungsgebühren und mit Preisversprechen. Über unseren Kundenservice können Gäste Booking.com rund um die Uhr, sieben Tage die Woche erreichen und das in 43 Sprachen.

Booking.com B.V., gegründet 1996, betreibt Booking.com(TM) und ist Teil der Booking.com Holdings (NASDAQ: BKNG). Booking.com beschäftigt inzwischen mehr als 17.000 Angestellte in 198 Büros in 70 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook (https://www.facebook.com/bookingcom), Twitter (https://twitter.com/bookingcom), Google+ (https://plus.google.com/+Bookingcom/posts) und Pinterest (https://www.pinterest.com/bookingdotcom/) oder unter http://www.booking.com

OTS: Booking.com B.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81375 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81375.rss2

Pressekontakt: Booking.com-presse@ketchumpleon.com