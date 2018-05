Boreal durchteuft bei Gumsberg in Schweden weitere hochgradige Zink-Silber-Blei-Mineralisierungen Vancouver, B.C., 2. Mai 2018. Boreal Metals Corp. (?Boreal? oder das ?Unternehmen?) (TSXV:BMX) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem vor

weitere

hochgradige Zink-Silber-Blei-Mineralisierung

en

in Schweden

Vancouver, B.C., 2. Mai 2018. Boreal Metals Corp. (?Boreal? oder das ?Unternehmen?) (TSXV:BMX) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem vor kurzem bei Gumsberg (?Gumsberg? oder das ?Projekt?) in Südschweden abgeschlossenen Diamantbohrprogramm mit 12 Löchern über 2.545 Bohrmeter bekannt zu geben. Die Bohrergebnisse aus den ersten fünf Löchern (1.146,7 Meter) wurden am 28. Februar 2018 veröffentlicht (siehe Boreal-Pressemeldung ?Boreal durchschneidet hochgradige Silber-Zink-Blei-Mineralisierung im Projekt Gumsberg in Schweden?) und bestätigten bei Gumsberg das Vorkommen einer durchgehenden hochgradigen Zink-Silber-Blei-Mineralisierung in Verbindung mit bedeutenden Kupfer- und Goldanteilen. Hier wird nun über die Mineralisierung der sieben verbleibenden Bohrlöcher berichtet, von denen vor allem die Löcher BM-17-006, BM-17-008, BM-17-011 und BM-17-012 bemerkenswerte Ergebnisse liefern (siehe unten).

?Die Ergebnisse des Bohrprogramms der Periode 2017-2018 bei Gumsberg haben unsere Erwartungen übertroffen - in 9 von 12 Löchern fand sich eine ausgeprägte Mineralisierung?, meint President und CEO Karl Antonius. ?Die besten Durchschneidungen enthalten über ein Kilogramm Silber pro Tonne sowie einen kombinierten Zink-Blei-Anteil von mehr als 45 %. Diese Funde belegen den Metallreichtum des Projekts Gumsberg und erhöhen unser Vertrauen in sein wirtschaftliches Potenzial.?

Ausgewählte Bohrabschnitte: Bohrlöcher