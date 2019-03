Boreal durchteuft im Projekt Burfjord eine hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung Vancouver, B.C., 20. März 2019. Boreal Metals Corp. (?Boreal? oder das ?Unternehmen?) (TSXV:BMX) freut sich, die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen

Vancouver, B.C., 20. März 2019. Boreal Metals Corp. (?Boreal? oder das ?Unternehmen?) (TSXV:BMX) freut sich, die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Erkundungsbohrprogramms mit sieben Diamantbohrlöchern (951 Meter) in seinem Kupfer-Gold-Projekt Burfjord (?Burfjord? oder das ?Projekt?) im Norden von Norwegen bekannt zu geben (Tabelle; Abbildung 1). Burfjord beherbergt zahlreiche hochgradige Erzgänge mit dazugehörigen kupferreichen Mänteln, die sich über einem großen Gebiet (ca. 6 x 4 Kilometer) ausgebildet haben. Das große damit in Zusammenhang stehende Alterationssystem sowie die weit verbreitete Kupfermineralisierung stützen das Potenzial des Projekts, eine große Kupferlagerstätte zu beinhalten.

?Die Ergebnisse dieser weit auseinander liegenden Erkundungsbohrungen bestätigen das Vorkommen von mächtigen Zonen mit Kupfermineralisierung bei Burfjord, die hochgradig mineralisierte Kupfererzgänge umgeben?, sagt Executive Chairman Patricio Varas. ?Die 32 Meter mächtige Mineralisierungszone in Bohrloch BUR-18-003 im Bereich der Abbaustätten Gamlegruve haben das Potenzial des Konzessionsgebiets in Verbindung mit den historischen Bohrungen bei Cedarsgruve, die die dortigen hohen Kupfergehalte in der Vergangenheit erprobt haben, erweitert.?