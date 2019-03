Boreal leitet weitere Bohrungen im Projekt Gumsberg in Schweden ein Vancouver, B.C., 18. März 2019. Boreal Metals Corp. (?Boreal? oder das ?Unternehmen?) (TSXV:BMX) freut sich, bekannt zu geben, dass in seinem Projekt Gumsberg in Schweden

Vancouver, B.C., 18. März 2019. Boreal Metals Corp. (?Boreal? oder das ?Unternehmen?) (TSXV:BMX) freut sich, bekannt zu geben, dass in seinem Projekt Gumsberg in Schweden jetzt weitere Erkundungsbohrungen durchgeführt werden. Boreal plant, Diamantbohrungen über rund 1.500 Meter zu absolvieren, um eine Vielzahl von oberflächennahen Bohrzielen in den gesamten aussichtsreichen hochgradig mineralisierten vulkanogenen Massivsulfid- (?VMS?)-Mineraltrends bei Gumsberg zu erproben. Im Rahmen des Programms wird Boreal weitere Erkundungsbohrungen in der neu entdeckten Östra Silvberg South Zone absolvieren, um die hochgradige Zone in Streichrichtung und entlang des Fallwinkels zu erweitern.

?Unser Team ist begierig darauf, nach Gumsberg zurückzukehren und die hervorragenden Ergebnisse unserer bisherigen Bohrungen in den VMS-Zonen Östra Silvberg und Vallberget-Loberget weiter zu verfolgen?, sagt Executive Chairman Patricio Varas. ?Wir planen, die Kontinuität des von uns als Rand der primären VMS-Mineralisierung im Umfeld der Mine Östra Silvberg interpretierten Bereichs zu erproben. Dort wurde die neue hochgradige South Zone entdeckt und die vorläufigen Ergebnisse einer geophysikalischen Bohrlochmessung deuten darauf hin, dass hier bedeutende Leiter vorliegen könnten.?

Das Projekt Gumsberg im Überblick

Das strategisch gelegene Projekt Gumsberg umfasst eine Gesamtfläche von über 18.300 Hektar und besteht aus sieben einzelnen Zielgebieten in der Bergbauregion Bergslagen in Südschweden, wo mehrere Zonen mit VMS- und verwandten Mineralisierungstypen identifiziert wurden. Im Bereich der Edel- und Grundmetallmineralisierung bei Gumsberg fanden ab dem 13. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts durchgehend Bergbauaktivitäten statt; das Konzessionsgebiet beherbergt mehr als 30 historische Minen, von denen die Mine Östra Silvberg am bekanntesten ist. Diese Mine galt zwischen 1250 und 1590 als größte Silbermine Schwedens.

Die wichtigsten Ergebnisse der vorherigen Diamantbohrungen von Boreal sind in der Tabelle unten ausgewiesen (die vollständigen Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen von Boreal vom 28. Februar 2018, 2. Mai 2018, 28. Januar 2019 und 3. März 2019):