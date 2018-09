Boreal verpflichtet Vertragspartner für Bohrungen im Kupfer-Gold-Projekt Burfjord in Norwegen Vancouver, B.C., 12. September 2018. Boreal Metals Corporation (?Boreal? oder das ?Unternehmen?) (TSXV:BMX) freut sich, bekannt zu geben, dass das

Vancouver, B.C., 12. September 2018. Boreal Metals Corporation (?Boreal? oder das ?Unternehmen?) (TSXV:BMX) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Arctic Drilling AB (?Arctic Drilling?) mit der Durchführung von Diamantbohrungen zur Erkundung des Projekts Burfjord in Norwegen beauftragt hat. Boreal bereitet sich auf den Beginn eines 1.000 Meter umfassenden Erkundungsbohrprogramms Ende September vor und wird eine Vielzahl von oberflächennahen Bohrzielen über dem gesamten Konzessionsgebiet erproben. Die Bohrziele umfassen mehrere Zonen, die bei den geophysikalischen IP-Messungen (induzierte Polarisation) des Unternehmens Ende 2017 abgegrenzt wurden (siehe Boreal-Pressemeldung vom 4. Januar 2018). In Ausbissen an der Oberfläche in jedem der Zielgebiete ist eine ausgedehnte Kupfer-Gold-Mineralisierung ersichtlich und Boreal freut sich sehr, diese Zielgebiete als erstes zu bohren.

?Wir freuen uns, mit Arctic Drilling in unserem Kupfer-Gold-Projekt Burfjord in Norwegen zusammenzuarbeiten?, sagte President und CEO Karl Antonius. ?Arctic Drilling hat umfassende Erfahrung mit Bohrungen in der Region und hat eine starke Beziehung zu den lokalen Gemeinschaften und Interessensgruppen aufgebaut.?

Abbildung 1. Projektportfolio von Boreal

Burfjord im Überblick

Das Projekt Burfjord besteht aus sechs Explorationskonzessionen mit insgesamt 5.500 Hektar Grundfläche im Kupfergürtel Kåfjord in der Nähe von Alta (Norwegen). Im 19. Jahrhundert wurde die Kupfermineralisierung im Gebiet von Burfjord abgebaut; dabei wurden mehr als 30 historische Minen und Schürfstellen entlang der Flanken einer markanten antiklinalen Struktur über 4 x 6 Kilometern erschlossen, die aus zwischengelagerten Sedimenten und Vulkangestein besteht. Viele der Gesteine in der Antiklinale waren einer intensiven hydrothermalen Alteration ausgesetzt und enthalten Sulfidmineralisierung.

Die Mineralisierung kommt in Form hochgradiger Kupfer-Gold-Erzkörper vor, die im historischen Abbau hohe Mindesterzgehalte (>3 % Cu) aufwiesen. Boreal hat jedoch bedeutende Volumen einer Kupfer-Gold-Mineralisierung mit Bulk-Tonnagenpotenzial entdeckt, die sich in Stockwerk-Erzgangstrukturen im gesamten Konzessionsgebiet entwickelt und nach Einschätzung des Unternehmens wirtschaftliches Potenzial hat (Abbildung 2). Die Erzgänge in dem Gebiet beinhalten vornehmlich Karbonat und Eisenoxid-Mineralien (Magnetit und Hämatit), enthalten neben kobaltreichem Pyrit aber auch Chalkopyrit, Bornit und Chalkosin als generell grobkörnige (häufig im Bereich von 0,5 bis mehrere Zentimeter) Einsprengungen in den Erzgängen. Das Konzessionsgebiet beherbergt auch eigenständige Zonen mit Kobalt- und Nickelmineralisierung.

In der Neuzeit fanden nur in begrenztem Maße Explorationen statt und lediglich ein Zielgebiet wurde bis dato gebohrt. Der beste historische Bohrabschnitt beinhaltet 7 Meter mit 3,6 % Kupfer aus dem Bereich der Mine Cedarsgruve im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets[1].

Abbildung 2. Beispiel für Stockwerk-Erzgangzonen, die die Ausbisse bei Burfjord flankieren.

Über Boreal Metals Corporation

Boreal ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber-, Gold-, Kobalt- und Nickellagerstätten in fünf außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann.

Qualifizierter Sachverständiger

Daniel MacNeil, P.Geo, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 alle technischen und wissenschaftlichen Informationen über das Projekt Burfjord in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt. Herr MacNeil ist Vice President Exploration von Boreal Metals Corporation.

Im Namen von Boreal Metals Corporation

Karl Antonius, President

Nähere Informationen zu Boreal erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.borealmetals.com oder über Alexandra Woodyer Sherron (Tel. +1.604.922.8810 bzw. info@borealmetals.com).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ?zukunftsgerichtete Aussagen? gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie ?erwartet?, ?plant?, ?antizipiert?, ?glaubt?, ?schätzt?, ?prognostiziert?, ?potentiell? und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten ?werden?, ?würden?, ?könnten? oder ?sollten?. Obwohl Boreal Metals Corporation annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder realen Situationen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem - ohne Einschränkung darauf - auch folgende Faktoren: dass Boreal Metals Corporation genügend Kapital aufbringen kann, um seinen Verpflichtungen im Rahmen der Konzessionsoptionsvereinbarungen nachzukommen; dass der gute Status der Rohstoffkonzessionen aufrecht erhalten werden kann; dass die Projekte exploriert und erschlossen werden können; dass die Verbindlichkeiten rückgezahlt werden können und genügend Geld für betriebliche Zwecke vorhanden ist; Änderungen der Wirtschaftslage an den Finanzmärkten; dass Boreal Metals Corporation die nötigen Genehmigungen für die Exploration, Bohrung und Erschließung der Projekte erhält bzw. zeitgerecht erhält, damit Boreal Metals Corporation eine Pläne und Geschäftsziele für die Projekte umsetzen kann; dass Boreal Metals Corporation generell in der Lage ist, seine Projekte anhand von Bohrungen zu untersuchen und Mineralressourcen aufzufinden; dass das Unternehmen im Falle der Entdeckung oder des Erwerbs von Mineralressourcen in der Lage ist, solche Mineralressourcen zu Geld zu machen; Änderungen bei den Umweltgesetzen und anderen Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Firmenführung von Boreal Metals Corporation um Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Boreal Metals Corporation nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!