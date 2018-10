30.10.2018 - 00:07 Uhr Botschaft an Migranten in Mexiko: Trump schickt 5200 Soldaten an Grenze

Kurz vor den Kongresswahlen nutzt Präsident Trump den Marsch tausender Lateinamerikaner in Richtung US-Grenze für seinen nationalistischen Wahlkampf - und droht den Menschen mit dem Militär. Mehr als 7000 Soldaten sollen möglichst abschreckend wirken. Den vollständigen Artikel auf n-tv.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick