5 empfohlene Modelle von Damenuhren

Quelle: Pixabay.com

Heutzutage darf eine Uhr an keinem Handgelenk der Damenwelt mehr fehlen. Denn wenn Du mal ganz ehrlich bist, ist eine Armbanduhr nicht nur das perfekte Fashion-Accessoire, sondern auch noch sehr praktisch, denn wer hat schon Lust ständig das Smartphone auszupacken, um zu sehen, wie spät es gerade ist. Außerdem kannst Du zu verschiedenen Outfits, verschiedene Uhren kombinieren und somit ständig neue Styles kreieren.

Wenn Du auf der Suche nach den neuesten Must-Haves der Uhrenwelt bist, dann solltest Du hier unbedingt weiterlesen und mit ICRUSH Rabattcode bares Geld bei dem Kauf Deiner neuen Trenduhr sparen.

Die Armbanduhr mit Silikonarmband

Alle sportlichen Ladies, die auf der Suche nach einem schicken Alltags-Accessoire sind, sollten sich für eine Uhr mit Silikonband entscheiden. Hier kannst Du Dich entweder für Deine Lieblingsfarbe entscheiden oder auf die elegante Kombi aus pastellrosa und gold setzen. Für Silberfans eignet sich besonders gut ein dunkelblaues Silikonband.

Für alle Technik-Fans darf es natürlich auch eine moderne Smartwatch mit Silikonarmband sein, die Entfernungen, Herzfrequenz und vieles mehr misst.

Die Wrap Uhren

Eine Uhr im Wickelarmband-Stil ist nicht nur wesentlich bequemer, sondern sorgt auch noch für den absoluten Hingucker, denn dieses Armband kann mehrfach um das Handgelenk geschwungen werden.

Diese Uhr ist im schlichten gold oder silber-Stil im Trend. Natürlich darf auch die Trendfarbe des Jahres rosegold nicht fehlen. Die Wrap Uhren sitzen zudem nicht steif um Dein Handgelenk, sondern folgen Deinen Bewegungen - ganz, wie ein richtiges Armband, weshalb sie allerdings für den Sport weniger geeignet sind.

Minimalistische Uhren

In den letzten Monaten sind die minimalistischen Uhren mit Lederarmband immer mehr zum Trend geworden. Das Armband sollte blau, braun, schwarz oder weiß sein. Hier verzichtet man auf Diamanten und setzt auf einfarbige Designs und Schlichtheit. Aber nicht nur auf Verzierungen wird verzichtet, sondern auch auf die Angabe von den Nummern. Diese Uhr ist vor allem für das Büro der perfekte Begleiter, da sie zu jedem casual Outfit passt.

Skelett Uhren

In den vergangenen Jahren kannte man die Uhren mit dem freiliegenden Ziffernblatt eher für die Herrenwelt, doch dieses Jahr setzen die Luxus-Designer auch auf den eleganten Look für Frauen. Diese Uhr wird für jede Menge Wow-Momente Deiner Mitmenschen sorgen, denn wie oft hat man schon die Gelegenheit zu sehen, wie eine Uhr arbeitet?

Wechselbare Armbänder

Wenn Du gerne häufig Deinen Look ändern möchtest, dann solltest Du auf wechselbare Armbänder achten. Denn so kannst Du nicht nur jeden Tag die Farbe perfekt auf Dein Outfit anpassen, sondern musst Dich auch nicht auf nur eine Farbe festlegen. Natürlich kannst Du zusätzlich mit auswechselbaren Zifferblättern für die schönsten und personalisierten Looks sorgen.

Da Du jetzt die 5 wichtigsten Trends im Bereich der Damenuhren im Jahr 2021 kennst, solltest Du Dich so richtig verwöhnen und Dir eine neue Uhr gönnen.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass beim Kauf von Uhren bei Männern die Technik ausschlaggebend ist, wohingegen Frauen Uhren als Schmuckstück betrachten.

Damit Du Deine Uhr auch mit anderem Armschmuck kombinieren kannst, solltest Du auf einige, aber wenige Regeln achten. Schmuck solltest Du immer auf dem selben Arm tragen, an dem Du auch die Uhr trägst, da Dein Handgelenk sonst sehr schnell überladen werden können. Außerdem sollte die Uhr im Mittelpunkt stehen.

Natürlich darfst Du auch gold mit silber kombinieren, denn die Mischung macht den edlen Look. Du kannst den Schmuck, den Du zu den Armbanduhren kombinierst auch den Jahreszeiten anpassen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Muschelarmband im Sommer?

Falls Du doch eher der schlichte Typ sein solltest, kannst Du Dich auch einfach für die trendige Wrap-Uhr entscheiden, denn diese zählt definitiv schon als Schmuck.

Entdecke neue Kombinationsmöglichkeiten und lass Deine neue Uhr zu Deinem absoluten Lieblingsschmuckstück werden!