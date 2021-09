Die besten live Casino Spiele

Quelle: pixabay.com

Jetzt müssen Sie nicht mehr in ein Casino gehen - Sie können es zu Ihnen kommen lassen. All dies ist dank live Casino Spiele möglich, die die Zukunft der Glücksspielbranche sind. Casinos wie Nomini tun ihr Bestes, um ihren Spielern eine große Auswahl an Live-Spielen für jeden Geschmack zu bieten.

Die Virtualisierung von Casino Spielen hat viele neue Möglichkeiten geschaffen. Die Spiele sind zahlreicher und vielfältiger geworden, ebenso die Auswahl an Geräten, die Sie verwenden können. Heutzutage können Sie ganz einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf die meisten Online-Casinos zugreifen und unterwegs spielen.

Die bahnbrechende Neuheit ist jedoch das live Casino. Neben virtuellen Spielen bieten Online-Casinos jetzt auch Live-Tischspiele an. Sie werden von Händlern und Croupiers in Echtzeit gehostet. Sie bieten das Beste aus beiden Welten – den Komfort des Spielens von zu Hause und den Nervenkitzel des Live-Spielens.

Tatsächlich simulieren sie perfekt die Atmosphäre von landgestützten Casinos. Dealer und Croupiers sind in Studios untergebracht, die Ihnen das Gefühl geben, in einem echten Casino zu sein. Darüber hinaus können Sie sowohl mit ihnen als auch mit anderen Spielern interagieren.

Welches Tischspiel Sie auch mögen, Sie können sicher sein, dass es auch eine Live-Version hat. Online-Casinos bieten normalerweise Variationen von Poker, Blackjack, Baccarat und Roulette an. Darüber hinaus gibt es einige andere Optionen wie Craps, Sic Bo, Spielshows und sogar Monopol.

Live-Poker

Texas Hold’em ist das beliebteste Pokerspiel. Es ist auch die häufigste Variante, die Sie im Live-Bereich eines Casinos finden. Sie können während des Spiels mit anderen Spielern kommunizieren, was noch mehr Spaß macht. Es kann auch nützlich sein, wenn Sie Ihre Fähigkeiten üben möchten .

Live-Blackjack

Es gibt viele Live-Blackjack-Varianten. Tatsächlich ist Blackjack das häufigste Live-Spiel in Online-Casinos. Einige Casinos haben sogar eine Blackjack-Lobby, die eine Auswahl vieler verschiedener Blackjack-Spiele enthält.

Live-Baccarat

Live Baccarat ist die gleiche wie die traditionelle Form des Spiels. Obwohl es recht einfach ist, bietet es viele verschiedene Wettarten und Auszahlungsoptionen. Es ist die perfekte Wahl für Spieler, die keine neuen Strategien beherrschen wollen, aber dennoch groß gewinnen möchten.

Live-Roulette

Roulette ist das beliebteste und vielseitigste Tischspiel. Es gibt drei Haupttypen – amerikanisches, europäisches und französisches Roulette. Letzteres ist das profitabelste. Online-Casinos haben normalerweise alle drei Varianten des Spiels.

Beste live Casino Softwareanbieter

Nicht jeder Softwareanbieter entwickelt Live-Dealer-Spiele. Selbst die, die es tun, unterscheiden sich sehr voneinander. Aus diesem Grund bieten einige Casinos eine große Auswahl an Live-Spielen an, während andere nur sehr wenige davon haben.

Evolution Gaming

Wenn Evolution Gaming ein Casino beliefert, können Sie sicher sein, dass die Live-Spielauswahl von höchster Qualität ist. Evolution Gaming ist nämlich der beste Anbieter in dieser Kategorie. Ihre Spiele haben sowohl Standard- als auch VIP-Tische. Sie verfügen auch über Echtzeit-Statistiken. Schließlich können Sie mit Ihrer Multi-Game-Play-Funktion mehr Spiele gleichzeitig spielen.

NetEnt

NetEnt ist einer der angesehensten Namen der Branche. Sie entwickeln sowohl virtuelle als auch Live-Spiele. Ihre Stream-Qualität ist ausgezeichnet, ebenso wie die Grafik. Da NetEnt sowohl Android als auch Apple-Geräte unterstützt, können Sie außerdem Live-Dealer-Spiele unterwegs genießen.

Playtech

Obwohl es nach Evolution Gaming an zweiter Stelle steht, ist Playtech ein ausgezeichneter Softwareanbieter. Sie haben mehrere Spiellizenzen und eine vielfältige Live-Spielauswahl.

Authentic Gaming

Von Authentic Gaming entwickelte Spiele werden nicht von Studios gestreamt. Stattdessen werden sie von echten Land-basierten Casinos gestreamt. Offensichtlich hat das Unternehmen einen innovativen Ansatz für live Casino Spiele.

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.