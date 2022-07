Die besten Online-Casinos zum Spielen um echtes Geld in der Schweiz

Es gibt viele attraktive Dinge in der Casinoindustrie, aus denen Benutzer wählen können. Zuallererst betrifft dies natürlich das Hauptattribut jeder iGaming-Seite – Spiele, die von den besten Softwareanbietern entwickelt wurden. Eine der beliebtesten Kategorien der Welt sind Slots. Sie ziehen Spieler nicht nur mit ihrer Musik und ihrem Interface-Design an. Das Wetten an Spielautomaten ist einfach und erfordert keine besondere Strategie. Aber das Wichtigste ist, dass hier jeder ohne spezielle Vorbereitung echtes Geld gewinnen kann.

Die Auswahl der besten Online-Slots ist die halbe Miete. Damit Spieler in einem bestimmten Online Casino Schweiz Echtgeld gewinnen wollen, schaffen Anbieter günstige Bedingungen und setzen auf Wettbewerbsvorteile. Das beinhaltet:

schnelle Kontoverifizierung

Bonusprogramme und Promotions

günstige Auszahlungslimits



Quelle: Pixabay.com

All dies soll die größtmögliche Anzahl von Spielern auf die Casino-Website locken. Neben Spielautomaten können Nutzer ihr Glück bei Poker, Baccarat, Blackjack und Roulette versuchen.

Was sind die besten Online-Casinos in der Schweiz? Im Folgenden mehr dazu aus dem Mund eines Experten zum Thema Online-Glücksspiel, Pierre Deschênes. Hier kann man mehr über sein Profil lesen.

Wie bekommt man den Titel des besten Echtgeld-Casinos?

Eine gute Online-Spielbank sollte nicht nur viele Spiele haben. Zunächst einmal sprechen wir über eine gültige Lizenz und die Gewährleistung der Gambler-Sicherheit. Aber es gibt noch andere Faktoren, die bei der Auswahl zu berücksichtigen sind.

Hier sind die wichtigsten:

Einfacher Zugriff auf iGaming-Produkte. Die meisten modernen Online-Casinos verwenden Software von mehreren Anbietern. So können sie den Spielern Zugang zu Hunderten von Video-Slots und Dutzenden von verschiedenen Tischspielen bieten. Doch um sich wirklich von der Konkurrenz abzuheben, ist es wichtig, die Titel auf der Spieleseite richtig zu organisieren. Die besten Online-Casinos zeichnen sich immer durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine übersichtliche Navigation aus. Komfortfaktor und mobiles Erlebnis. Da sie ständig unterwegs sind, wollen die wenigsten an einen stationären PC gebunden sein. Aus diesem Grund haben die meisten modernen Spieleplattformen ihre eigenen mobilen Anwendungen. Dank dessen können Benutzer jederzeit von überall aus spielen, wo sie eine Verbindung zum Internet herstellen können. Vielzahl von Boni und Sonderangeboten. In der Welt des Glücksspiels gibt es viele Websites für Gambler aus der Schweiz. Jede von ihnen strebt danach, die begehrte Registrierung und erste Einzahlung von Neukunden zu erhalten. Bei diesem Wettbewerbsniveau möchte jedes Echtgeld-Casino den Benutzern etwas Wertvolles

Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, wie Echtgeld-Casinos ihre treuen Spieler behandeln. Wenn die Spieleplattform auch VIP-Programme und regelmäßige Werbeaktionen anbietet, ist diese Ressource eindeutig die Aufmerksamkeit und Zeit der Benutzer wert.

Um es den Lesern leichter zu machen, haben Onlinecasino-Experten eine Vielzahl von Spielbanken im Internet getestet und die Testgewinner im folgenden Bericht vorgestellt. Diese iGaming-Seiten beeindrucken durch ihre Seriosität, und Ehrlichkeit ist für sie die oberste Regel. Casino N1 wurde in allen durchgeführten Tests besonders ausgezeichnet.

Top 7: Die besten Online-Casinos für Schweizer Spieler

Die aktuellsten Top-Online-Casino-Angebote der Schweiz ermöglichen es den Nutzern, ihr Geld auf die effizienteste Art und Weise zu investieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinne zu erzielen. Nachfolgend kann sich jeder Hunderten von Spielern anschließen, die jeden Monat neue Bonusangebote erhalten und coole Spielautomaten und Tischspiele genießen.



Quelle: Pixabay.com

Die Tabelle zeigt die besten Online-Casinos der Schweiz im zweiten Halbjahr 2022:

Plattform Willkommenspaket Zahlungsmethoden Spielerbewertung Highlights N1 400 EUR/390 CHF plus 200 FS Visa Maestro MasterCard ecoPayz PaySafe 9.4 - viele Zahlungsmöglichkeiten - schnelle Auszahlungen - vielfältiges Angebot an Titeln - innovative Spiele PlayAmo 300 EUR/295 CHF + 150 FS BTC Maestro ecoPayz NeoSurf PaySafe 8.9 - BTC-Zahlungen - schickes Design - extra schnelle Auszahlungen SlotsPalace 1.000 EUR/985 CHF + 50 FS BTC PaysafeCard 9.4 - BTC-Zahlungen - 3 Willkommensbonusse - über 4.000 Titel Casombie 1.000 EUR/985 CHF + 50 FS ecoPayz BTC 9.7 - 7 Willkommensboni - attraktive VIP-Programm - über 4.000 coole Spiele SkyCrown 500 EUR/490 CHF plus 225 FS ecoPayz NeoSurf BTC 8.7 - 3 Einzahlungsbonusse - gute Treueprogramm - über 6.000 Titel Cosmic 3.500 EUR/3.440 CHF + 200 FS PaysafeCard Bitcoin 9.1 - Reload Bonus und Cashback - günstige Einzahlungslimits - über 3.000 Spiele Jet 2.000 EUR/1.970 CHF plus 50 FS PaySafe BTC 9.2 - Bonus ohne Einzahlung - hohe Einzahlungslimits - über 3.000 Titel

Natürlich wurde das N1 Casino auf Basis aller Tests zu einer absoluten Empfehlung 2022, aber man sollte auch in erster Linie auf solche Spielotheken wie Casombie und Cosmic achten. Beim Spielen in einem der oben genannten Online-Casinos können sich die Benutzer auf Authentizität und Ehrlichkeit verlassen und auch auf coole Echtgeld-Preise zählen.

So verpasst man keine wichtigen Informationen über Echtgeld-Casinos

Je freier sich die Menschen bewegen, desto mehr entscheiden sie sich für Online-Dienste. Musste man früher, um in einer der Spielbanken echtes Geld zu gewinnen, an einen spezialisierten Ort gehen, die Öffnungszeiten und die Kleiderordnung beachten, reicht heute eine einfache Registrierung auf der Seite, die nur wenige Mausklicks oder Fingertipps am Smartphone erfordert.

Davon ausgehend kann man sicher sein, dass die Mehrheit der Gambler auf absehbare Zeit immer noch in Online-Spielhallen hantieren werden. Daher gibt es Grund zur Annahme, dass neue Echtgeld-Casinos mit hoher Geschwindigkeit im Netzwerk erscheinen werden. Die Bestenlisten werden selbstverständlich regelmäßig aktualisiert. Um auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt es sich, alle paar Monate Expertenbewertungen zu sichten.