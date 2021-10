Die drei heißesten neuen Spielautomaten

Quelle: pixabay.com

Spielautomaten sind sicherlich die beliebtesten Onlinespiele auf dem Markt – und das schon seit geraumer Zeit. Aber wenn Sie noch im Dunkeln tappen und lernen möchten, wie man Videoslots spielt, dann sind die neuesten und besten Spiele auf Ihrer Lieblingsseite ein guter Startpunkt.

So aufregend die Spiele auch sein mögen, es kann schwierig sein, sich nur für ein einziges zu entscheiden, wenn man die neuesten Angebote durchstöbert. Vor diesem Hintergrund haben wir drei der derzeit heißesten neuesten Spielautomaten für Sie herausgesucht, um den Einstieg zu erleichtern. Lesen Sie weiter und finden Sie mehr heraus.

Bounty Raid

Haben Sie das Zeug dazu, sich einigen der verrücktesten Banditen des Wilden Westens zu stellen? Nun, mit diesem Spiel haben Sie die Möglichkeit, fünf der wildesten Gesetzlosen über die Walzen hinweg zu jagen, sie zu überführen und zugleich Ihr Bankkonto aufzubessern. Obwohl der Mindesteinsatz erschwingliche 0,10 Credits beträgt, kann man einen Jackpot vom bis zu 1.000-fachen des Ersteinsatzes gewinnen!

Die Action spielt sich auf fünf Walzen ab und steckt voller Symbole im Stil des Wilden Westens. Sie finden vor allem eine Sammlung an Stetson-Westernhüten, Cowboy-Stiefeln, Sätteln, Pistolen und sogar Kisten voller Gold. Erdrehen Sie drei oder mehr dieser Symbole und Sie können Preise gewinnen, die das 80-fache Ihres Einsatzes auf der Gewinnlinie betragen. Insgesamt gibt es 10 Gewinnlinien.

Irish Frenzy

Ein Thema, das Sie in vielen beliebten Spielautomaten vorfinden werden, ist alles Irische. Die besagten Walzen sind tief in Irland angesiedelt und Irish Frenzy ist da keine Ausnahme, wie der Name vermuten lässt. Das Spiel enthält fünf actiongeladene Walzen. Sie wissen nie, was als nächstes auf Sie wartet, während Sie den Fußstapfen eines ungestümen Kobolds folgen. Und wer weiß, vielleicht führt er Sie zum Jackpot in Höhe vom 5.000-fachen Ihres Einsatzes.

Nun zu den Symbolen: Apropos frecher kleiner Kerl, der Kobold ist das Wildsymbol in diesem Spiel und hilft Ihnen dabei, Sofortgewinne zu erzielen und den bereits erwähnten Jackpot einzusacken. Als Nächstes folgt das Harfensymbol, das das bis zu 2.000-fache Ihres Einsatzes ausschüttet, während ein Bierkrug mit schaumigem Guinness einen Wert vom 1.000-fachen hat. Daraufhin sollten Sie Ausschau halten nach Pilzen sowie irischen Kleeblättern, Goldtöpfen und standardmäßigen Spielkarten. Hier betragen die Auszahlungen zwischen dem 100- und 500-fachen Ihres ersten Einsatzes.

King Kong Cash: Prize Lines

Wir alle haben Donkey Kong geliebt, als wir jünger waren. Warum sollten wir den Spieleklassiker also nicht erneut aufleben lassen, mit dem Charakter selbst im Mittelpunkt – aber mit einer Neuinterpretation. Die Grafiken in diesem Spiel spiegeln alles wider, was wir am Original lieben und in Erinnerung behalten haben, nur mit zusätzlichen Walzen. Es gibt fünf Walzen, fünf Reihen und insgesamt 25 Gewinnlinien. Um mit dem Spiel zu beginnen, müssen Sie mindestens 0,10 Credits setzen.

Wenn Sie den Jackpot des 20.000-fachen Ihres Einsatzes einsacken möchten, müssen Sie etwas mehr über die Symbole erfahren. Auf den Walzen werden Sie beispielsweise auf eine goldene Krone und goldene Fässer stoßen, die Ihnen die Chance bieten, von Multiplikatoren, mehreren Bonusfeatures und sogar Freispielen zu profitieren.