Die größten Casino Klassiker aller Zeiten

Quelle: Pixabay.com

Wenn wir an Casino denken, kommen uns meistens als erstes Spiele wie Blackjack oder Roulette in den Sinn. Denkt man weiter, fallen einem auch viele Slots wie den wohlbekannten einarmigen Banditen ein. Dieser wurde bereits 1889 erfunden. Damals trug er den Namen "Black Cat", verfügte jedoch bereits über den typischen Arm an der Seite. Der Arm war der Hebel, an dem gezogen wurde, um die drei Reihen mit Symbolen zu drehen. Spielautomaten wie dieser funktionieren folgendermaßen: Wirft man Münzen oder Papiergeld in die Maschine, startet das Spiel. Es wird durch Zufall ermittelt, ob der Spieler gewonnen hat. Früher wurden diese Automaten mechanisch betrieben, während sie heutzutage fast nur noch elektromechanisch gebaut werden.

Der Poker Video Slot

Während der Jahre 1970–1980 wurde die Video Poker Maschine immer beliebter. Hierbei waren fünf Pokerkarten auf den Bändern gezeigt. Die Regeln hierbei bestehen heutzutage immer noch in anderer Form. Das Ziel ist aber gleich geblieben, nämlich dass eine Reihe gleicher Symbole entsteht. Abhängig der Symbole wird der Wert des Gewinns ermittelt. Heutzutage bestehen diese aus vielen unterschiedlichen Symbolen, beispielsweise Früchte. Ein fesselndes und einfaches Spielprinzip. Der größte Unterschied zu den gegenwärtigen Spielautomaten stellt die Anzahl der Walzen dar. Damals waren es noch drei, jetzt fünf, wenn nicht sogar sechs. Auf heutigen Automaten befindet sich außerdem inzwischen ein digitaler Bildschirm.

Magic Mirror Spielautomat

Der bestimmt populärste Slot vom Merkur Casino in den 2000ern ist der Magic Mirror Spielautomat. Auch im Merkur Casino online sind diese Spielautomaten wiederzufinden. Sie sind allgemein sehr beliebt und die Regeln sind einfach. Magic Mirror ist nicht nur ein klassischer Slot, es wurde auch eine Geschichte um das Spiel erfunden, was es noch interessanter und einzigartiger macht. Es geht um Ritter, Prinzessinnen und Könige. Dies unterscheidet das Slotspiel von anderen. Die Symbole müssen in diesem Fall auf den fünf Walzen von links nach rechts aufgedeckt werden. Online ist diese Spielversion sehr beliebt. Jeder Versuch, eine Reihe gleicher Symbole zu erspielen, ruft einen Spannungskick hervor.

Magicians Secrets

Slotgames sind immer noch sehr beliebt. Die Klassiker sind sowohl in physischen als auch in Online Casinos wiederzufinden. Schauen wir uns einmal Magicians Secrets an. Das Spiel von Pragmatic Play, das Anfang Januar 2022 erschien, gewann sofort an Beliebtheit. Mit dem Thema Magier wird gleich das Interesse vieler Spieler geweckt. Es hat etwas Mystisches, das Neugier weckt. Auch die 4096 Gewinnmöglichkeiten regen sicher zum Spielen an. Mit sechs Walzen stehen die Gewinnchancen auch gar nicht mal so schlecht. Das Spiel ist sowohl auf dem Computer, Tablet, als auch auf dem Smartphone verfügbar. Dies macht es zugänglich für alle. Es gibt zudem eine Möglichkeit einer Bonus-Runde mit Freispielen. Magicians Secrets ist ein abwechslungsreicher Slot und unterscheidet sich durch außergewöhnliches Design von anderen Slots.

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass Spielautomaten bereits seit dem Beginn von Casinos sehr beliebt waren. Sie waren es, die Spieler zu dem aufregenden Erlebnis brachten. Die Welt des Glücksspiels wäre nicht dasselbe ohne diese Spiele. Sowohl online aus auch physisch bleiben Spielautomaten ein Klassiker. Wer noch damit zweifelt, Slotspiele einmal auszuprobieren, sollte definitiv ein Online Casino in Erwägung ziehen. Das wäre eine gute Option, um auch die klassischen Spiele einmal auszuprobieren und auch online ein Casino-Erlebnis wie im echten Casino zu genießen.