Digitale Kunst: Highlights 2022 erleben

Quelle: Pixabay.com

Für Kunstliebhaber, die Besuche von Ausstellungen zu ihren Hobbys zählen, dürfte die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen öffentlicher Einrichtungen ein herber Schlag für die eigene Freizeitgestaltung gewesen sein. In einer Szene, die sich vorwiegend durch Kreativität auszeichnet, ist es aber natürlich keine Frage, dass Alternativen gefunden werden, um die Liebe zur Kunst weiter ausleben zu können. Diese Möglichkeit bietet beispielsweise das Internet. Während der Ausgangsbeschränkungen fanden viele Menschen neue Hobbys in den Weiten des virtuellen Raums. So wurden Spielhallen beispielsweise eine beliebte Anlaufstelle, um mit einem lukrativen 15 Euro Bonus ohne Einzahlung Casino Erfahrung zu sammeln.

Für echte Kunstliebhaber rückte derweil die digitale Kunst mehr und mehr in den Fokus. Ein Trend, der schon vor der Pandemie Fahrt aufnahm, gewann in dieser Zeit aber besonders an Relevanz. Im Internet können sich Künstler aus aller Welt vernetzen, über alle Grenzen hinaus ihre Werke darstellen und sich austauschen. Dafür ist weder ein eigenes Atelier vonnöten, noch müssen die eigenen vier Wände überhaupt verlassen werden. Hier erfahren Sie, welche Trends sich 2022 abzeichnen, die die digitale Kunstszene prägen.

Tradition trifft Zukunft

Die Geschichte der digitalen Kunst ist noch keine besonders lange. Es ist aber davon auszugehen, dass sie mit Blick auf die Zukunft noch eine ganze Weile das Bild der Kunstwelt prägen wird. Schließlich sind technische Innovationen ein klares Kennzeichen der Moderne. Viele Künstler gehen nun den Schritt und entwickeln ihre Werke direkt am Computer, um futuristische Designs zu kreieren. Gleichzeitig definiert sich die Kunst immer wieder auch über den Rückbezug auf frühere und traditionelle Techniken und Werke. Dadurch werden die Grenzen der Kunst aufgehoben und neue Impulse gesetzt. Der spielerische Umgang mit der Kunst, bei dem verschiedene Stile und Einflüsse vermischt werden, ist auch in diesem Jahr ein anhaltender Trend.

Virale Trends

Einer der größten Vorteile, die das Internet bietet, ist die Tatsache, dass Trends sich in Windeseile über die ganze Welt verbreiten können, wodurch Künstler aus aller Welt teilnehmen und ihren ganz eigenen Beitrag leisten können. So entstehen, wenn man so will, gemeinschaftliche Kunstwerke, die die Menschen aus verschiedenen Regionen miteinander verbinden. Während Kunst in physikalischer Form früher nur Gästen in einer bestimmten Galerie zugänglich gemacht werden konnte, so ist im Internet die ganze Welt ein potenzielles Publikum. Innerhalb von Sekunden kann auf die Kunst zugegriffen werden und kunstbegeisterte finden noch schneller Werke, die ihrem eigenen Geschmack entsprechen. Gleichzeitig ermöglichen die Trends der digitalen Kunstwelt auch Menschen ohne Vorwissen, die sich bisher noch nicht so viel mit Kunst auseinandergesetzt haben, einen ganz einfachen Einstieg, um sich mit Kunst zu befassen.

Augmented Reality Ausstellungen

Einer der größten Reize, die die digitale Kunst bietet, ist die Möglichkeit, von der eigenen Couch aus Ausstellungen besuchen zu können. Eine bequemere Art, verschiedenste Kunstwerke zu bestaunen, gibt es einfach nicht. Seitdem die Galerien und Museen wieder für Besucher geöffnet sind, findet sich auch in der realen Welt mehr und mehr digitale Kunst. Immer beliebter werden beispielsweise die sogenannten Augmented-Reality-Museen. Diese sind mit einer besonderen Technik ausgestattet, die den Museumsbesuch noch interaktiver und informativer gestaltet. Während man als Besucher durch die Räume der Ausstellung geht, kann man dann auf dem Display seines mobilen Endgeräts weitere Darstellungen und Informationen abrufen, was die ganze Erfahrung noch interessanter und lehrreicher macht. Auch in Deutschland gibt es 2022 zahlreiche Museen und Galerien, die mittlerweile Ausstellungen mit solchen digitalen Techniken verbinden.

Selber aktiv werden

Wer selbst eine künstlerische Veranlagung mitbringt oder sich einfach so kreativ ausleben möchte, der kann selbst ganz einfach an der Welt der digitalen Kunst teilhaben. Beispielsweise, indem man seine Werke im Internet Interessierten aus der ganzen Welt zugänglich macht. Ein großer Vorteil ist dabei der geringere Aufwand, da kein Material angeschafft werden muss. So kann sich jeder austoben und seiner Vorstellungskraft freien Lauf lassen.

Fazit

Die digitale Kunst befindet sich seit einigen Jahren im Aufschwung. Eine genaue Definition, was das überhaupt ist, lässt sich aber schwierig geben. Dafür sind die Möglichkeiten der digitalen Kunst zu vielfältig. Mittlerweile zeigt sich das in den verschiedensten Lebensbereichen und belebt unter anderem auch die Museen in der echten Welt mit neuen Eindrücken. Aber auch von zu Hause aus gibt es durch die virtuelle Kunst im Internet eine Menge zu sehen und zu erleben. Hier zeigt sich im Jahr 2022 ein klarer Trend hin zur Facettenvielfalt der Digitalkunstwerke. Es ist wohl davon auszugehen, dass der Freude an der digitalen Gestaltung auch in den kommenden Jahren freier Lauf gelassen werden kann. Man darf also durchaus gespannt sein, in welche Richtung die Reise noch gehen wird.