Ingrid Steeger gestorben

Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Schauspielerin und Sängerin wurde in der von 1973 bis 1979 ausgestrahlen Fernsehserie "Klimbim" einem breiten Publikum bekannt.

Nach mehreren komödiantischen Stoffen war sie 1993 im Fernsehvierteiler "Der große Bellheim" zu sehen. Neben rund 100 Fernsehproduktionen spielte sie in mehreren Theaterstücken mit, darunter eine Klimbim-Neuauflage und die Inszenierung "Der Prozess" bei den Bad Hersfelder Festspielen 2019. Steeger engagierte sich ehrenamtlich für geistig Behinderte und AIDS-kranke Kinder. Sie lebte zuletzt in einem Pflegeheim in Bad Hersfeld.