Lars Eidinger war nie betrunken auf der Bühne

Der Schauspieler Lars Eidinger legt Wert auf die Feststellung, nie betrunken auf der Bühne oder vor der Kamera gestanden zu haben.

Über seinen Rechtsanwalt Christian Schertz ließ er am Donnerstag ausrichten, verschiedene Medien würden ihn in Bezug auf ein Gespräch mit Michel Friedman in der Reihe "Friedman in der Oper" in indirekter Rede falsch zitieren. Insbesondere die Aussage "Besonders für seine intensiven Theaterauftritte habe er den Alkohol als Hilfsmittel eingesetzt" sei nicht richtig, Eidinger habe sich nicht so geäußert. "Seine Aussagen bezogen sich auf einen in seinem früheren Leben mitunter provozierten Kontrollverlust durch Alkoholmissbrauch. Dieser erfolgte aber nie im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Schauspieler", hieß es in der anwaltlichen Mitteilung.