Mehrheit bei Musk-Umfrage will Verkauf von Tesla-Aktien

Elon Musk hat auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen soll - und eine Mehrheit hat dafür gestimmt.

"Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten, egal in welche Richtung es geht", hatte Musk zuvor getwittert. 3,5 Millionen Stimmen wurden bis zum Ende der Umfrage am Sonntagabend deutscher Zeit abgegeben, 57,9 Prozent votierten für einen Verkauf.

Musk hatte die ungewöhnliche Aktion damit begründet, dass er Steuern nur zahlen müsse, wenn er Aktien verkaufe, da er keinerlei Gehalt und keinen Bonus erhalte. Musk hält laut Medienberichten etwa 17 Prozent an Tesla, ein Anteil von zehn Prozent davon, also 1,7 Prozent, hätte derzeit einen Marktwert von umgerechnet 18,2 Milliarden Euro.

