Neue Beatles-Single "Now and Then" erschienen

Am Donnerstag wurde nach 27 Jahren eine neue Beatles-Single veröffentlicht.

"Now and Then" soll der letzte Song der Band sein. Der Song wurde in den späten 1970er-Jahren von John Lennon geschrieben und gesungen.

Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr entwickelten und bearbeiteten ihn. Als in den 1990ern "Free As A Bird" und "Real Love" auf Basis alter Demo-Aufnahmen fertig gestellt wurden, konnte aufgrund technischer Beschränkungen mit "Now and Then" nicht gleichermaßen vorgegangen werden. 2022 wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) die Mono-Tonspur entmischt und so Lennons Gesang vom Klavier getrennt. McCartney und Starr vervollständigten den Song: Neben Lennons Gesang enthält "Now And Then" elektrische und akustische Gitarren, die 1995 von George aufgenommen wurden, Starrs neuen Schlagzeugpart sowie Bass, Gitarre und Klavier von McCartney. Starr und McCartney steuerten auch den Background-Gesang zum Refrain bei. Das Musikvideo zu "Now And Then" soll am Freitag, 3. November, veröffentlicht werden.