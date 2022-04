Nilam Farooq stürzt sich gerne in neue Abenteuer

Schauspielerin Nilam Farooq stürzt sich nach eigenen Angaben gerne kopfüber in neue Abenteuer.

"Soweit es möglich ist, sollten wir versuchen, unsere Ängste zu überwinden - und wenn es nur ist, um Stoff für ein weiteres Kapitel im Buch des Lebens zu haben", sagte sie der Zeitschrift "Emotion" (Ausgabe 5/2022). "Es kommt im Leben darauf an, Gelegenheiten wahrzunehmen und im besten Fall am Ende sagen zu können, man bereut nicht sonderlich viel", so die Schauspielerin.

"Gerade in diesem Jahr merkt man wieder, dass frei und gesund zu leben, das Größte ist, was man sich wünschen kann." Sie selbst hat ihren Tauchschein in einer Höhle in Mexiko gemacht, ist mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug gesprungen und hat in einem Klettergeschirr kopfüber den 365 Meter hohen CN Tower in Toronto umrundet.

