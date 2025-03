Oimara weiterhin an Spitze der Single-Charts - Zartmann auf Platz 2

Oimara steht mit "Wackelkontakt" zum sechsten Mal in Folge an der Spitze der der offiziellen deutschen Single-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Zartmann ("Tau mich auf") verteidigt demnach erfolgreich den zweiten Platz. "Jiggy" von Filow, Ikkimel, Lucry und Suena sowie Cesa schafft es als höchster Neuzugang auf Platz drei. Der britische Multiinstrumentalist Steven Wilson landet mit seinem aktuellen Album "The Overview" auf dem obersten Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts.

Er setzt sich damit gegen die Rockband Eisbrecher durch, die mit "Kaltfront" an die zweite Stelle ziehen. US-Rapper Playboi Carti debütiert mit "Musci" auf Rang drei direkt vor Lady Gaga ("Mayhem", vier). Wenige Tage nach ihrem plötzlichen Tod kehrt Sängerin Anna R. noch einmal postum in die Hitliste zurück - und zwar mit den Rosenstolz-Platten "Lass es Liebe sein - Die schönsten Lieder" (29) und "Das große Leben" (61) sowie ihrem Solo-Werk (82). In den Single-Charts gelingt den Rosenstolz-Liedern "Ich bin ich (Wir sind wir)" (72) und "Liebe ist alles" (89) ein Wiedereinstieg. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.