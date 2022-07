Ramelow bekommt Personalmangel an Flughäfen zu spüren

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bekommt den Personalmangel an den deutschen Flughäfen persönlich zu spüren.

"Flugzeug zu früh gelandet, warten bis wir endlich am Terminal A sind, aber keiner da zum Türen öffnen", schrieb Ramelow am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter bezugnehmend auf den Flughafen Frankfurt. "Okay, alles halt etwas später, aber Koffer kam auch noch an. Aufregung mit glücklichem Ende", so Ramelow weiter.

Freunde von ihm seien in München gelandet, wo die Koffer nicht einmal ausgeladen worden seien. "Neue Passagiere rein, aber keine Koffer mitgenommen, weil die anderen ja noch drin sind", so Ramelow. Die Koffer seiner Freunde seien daher wieder "zurück geflogen". Wohin, verriet Thüringens Ministerpräsident nicht.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH