Ramses im neuen Licht: Ausstellung in San Francisco begeistert

Die Historie Ägyptens ist voller Legenden, Reichtümer und Überlieferungen. Zahlreiche Artefakte und geschichtliche Relikte erzählen von dieser Ära, die nachfolgende Generationen begeistert. In einer neuen Ausstellung, die jüngst in San Francisco eröffnete, werden Besucher auf Zeitreise geschickt, die mit digitaler Unterstützung zum Leben erweckt wird.

Im kalifornischen de Young Museum in San Francisco hat das Alte Ägypten Einzug gehalten. In der neuen Ausstellung bieten mehr als 180 Artefakte und Ausstellungsstücke einen detaillierten Einblick in die Zeit der Pharaonen. Unter dem Titel „Ramses der Große und das Gold der Pharaonen“ wird die 67 Jahre andauernde Regentschaft des Königs unter die Lupe genommen, die eine neue Ära begründete.

Massive Statuen, großartige Tempelanlagen und beeindruckende Obelisken definierten Ramses Regierungsphase und zeugten von der Fortschrittlichkeit der Baukunst der Ägypter. Nicht umsonst trug Ramses den Beinamen „Der Große“: Seine innovativen Ideen und sein Kampfgeist um das ägyptische Reich machen ihn noch heute zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Menschheit.

Quelle: Pixabay

Moderne Geschichtsstunde

Dass die Geschichten um Ramses keinesfalls Staub angesetzt haben und noch heute von Interesse sind, daran lässt das de Young Museum keinen Zweifel. Selbst Hollywood bedient sich der überlieferten Legenden und ließ 2014 in „Exodus: Götter und Könige“ Schauspieler Joel Edgerton in die Rolle des Königs schlüpfen. Den Unterhaltungswert erkannte auch die Unterhaltungsindustrie. Spielentwickler Ubisoft widmete sich in „Assassin’s Creed: Origins“ dem beliebten Schauplatz und kombinierte historische Fakten und viel Fiktion zu einer spielbaren Story, die Kritiker und Fans begeisterte. Mit den Slot Games „Ramses Book“ oder „Rich Wild and the Book of the Dead“ bringt Online Casino Hyperino Vergangenes ins Rollen. Auf den Walzen der Automatenspiele wechseln sich Hieroglyphen, Zahlen und Symbole ab, die in der richtigen Kombination mit etwas Glück den Weg zur Grabkammer öffnen.

San Francisco schließt sich dieser modernen Ansatzweise an und verbindet die Präsentation der Ausstellungsstücke mit multimedialen Komponenten. Videoprojektionen, Installation oder Drohnenphotographie ermöglichen ein ungewohntes Erlebnis mit Wow-Effekt. Für die wertschätzende Konzeption und Darstellung holten sich die Verantwortlichen einen Fachmann an die Seite: Der ehemalige, ägyptische Minister of Antiquities Zahi Hawass kuratierte die Ausstellung.

Quelle: Pixabay

6 Monate Zeitreise

Noch bis Februar 2023 lädt das de Young Museum Besucher ein, auf Zeitreise zu gehen. Die integrierten Virtual Reality-Komponenten erschaffen eine neue Erfahrung des Museumsbesuchs, wobei die wichtigsten Momente in Ramses Leben bedacht wurden. Auf diese Weise ließen sich wegweisende Momente nachstellen, zu denen auch die Schlacht bei Kadesch zählt. Sie gilt als die zweitgrößere Schlacht im ägyptischen Altertum nach der Schlacht bei Megiddo.

Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen dem amerikanishcen Staat Kalifornien und dem Land Ägypten können neben der interaktiven Integration auch Premieren besichtigt werden. Einige der Ausstellungsstücke sind zum ersten Mal außerhalb ihres Ursprungslandes ausgestellt und versprühen auf diese Weise noch mehr Authentizität. So nah waren Besucher beim Museumsbesuch anderen Kulturen selten.

Die Faszination an den vielfältigen und abwechslungsreichen Artefakten überträgt sich spürbar auf alle Interessenten, die sich auf die Reise vor die Zeit Christus einlassen. San Franciscos Museum hat den Weg zwischen informativer Unterhaltung und unvergesslichem Erlebnis gemeistert, was sich in den kommenden Monaten auszahlen sollte.