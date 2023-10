Rolling Stones auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Die Rolling Stones stehen mit ihrem Album "Hackney Diamonds" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Blink-182 holt Silber mit "One More Time..." Gefolgt von Singer-Songwriter Mark Forster mit "Supervision".

Rapper und Vorwochensieger Ski Aggu landet mit "Denk mal drüber nach..." in dieser Woche auf Platz sieben. In den Single-Charts ist Tiktoker Íñigo Quintero mit "Si no estás" nach vier Wochen Anlaufzeit an der Spitze angekommen. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.