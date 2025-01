Rosé an Spitze der Single-Charts - Nina Chuba auf Platz 3

Rosé und Bruno Mars stehen mit "APT" weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Auch das weitere Podium bleibt unverändert. Die Medaillenträgerinnen heißen Gracie Abrams ("That`s So True", zwei) und Nina Chuba ("Fata Morgana", drei). In den Album-Charts schnellt "From Zero" von Linkin Park zurück von zwei auf eins.

Damit rangiert das Werk zwei Monate nach Veröffentlichung zum dritten Mal an der Spitze. Den höchsten Neueinstieg landet Schlagersängerin Daniela Alfinito mit "Blick nach vorn". Bronze holt Singer-Songwriterin Billie Eilish ("Hit Me Hard And Soft"). Die "Krawallbrüder" schaffen es mit "Unverhohlen und unverzerrt III" auf die vierte Position. Hip-Hopper Finch befördert seine beiden Alben "Dorfdisko Zwei" (sechs) und "Dorfdisko" (acht) dank Vinyl-Wiederauflagen zurück in die Top 10. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.