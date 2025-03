RTL verkauft Zeitschriften an Funke-Mediengruppe

RTL verkauft die Zeitschriften "Brigitte", "Gala" und "Eltern" an die Funke-Mediengruppe.

Die rund 300 Mitarbeiter der Marken werden mit ihren bestehenden Arbeitsverträgen übernommen, teilten die beiden Medienhäuser am Montag mit. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt einer Freigabe der zuständigen Kartellbehörden. RTL will sich durch den Verkauf der Gruner-und-Jahr-Marken nach eigenen Angaben im "Publishing-Markt" neu aufstellen.

Die anderen Marken aus dem Portfolio sollen noch enger an das Inhaltegeschäft von RTL herangeführt werden. So sollen die Marken "Geolino" und "Art" künftig beim journalistischen Angebot "stern+" unter der Verantwortung von Gregor Peter Schmitz bei RTL News gebündelt werden, während die Marken "Schöner Wohnen", "Couch" und "Häuser" im Bereich "Consumer Products" landen. Die Funke-Gruppe teilte mit, die eingekauften Marken hätten nicht nur eine "enorme publizistische Strahlkraft in Print", sondern würden auch ausgezeichnet auch im Digitalen funktionieren. "Es ist uns eine Freude und Ehre, diese Marken weiterführen zu dürfen", sagte Jesper Doub von Funke. Im Zuge der Neuaufstellung verlassen Bernd Hellermann und Carina Laudage, bisher in führenden Positionen bei Gruner + Jahr, die RTL- Gruppe. Christian Behr soll dort die Geschäftsführung zusätzlich zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer der dpv GmbH übernehmen. Gruner + Jahr war 2021 von RTL übernommen worden.