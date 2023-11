Taylor Swift auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Taylor Swift steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. "1989 (Taylors Version)" ist damit Swifts zweites Nummer-eins-Album.

Die Rolling Stones rutschen mit "Hackney Diamonds" von Platz eins auf zwei ab. Die Top 5 erreichen zudem Rapper Farid Bang ("Asphalt Massaka 4", drei), Sänger Bosse ("Übers Träumen", vier) und Doro ("Conqueress - Forever Strong And Proud", fünf). In der Single-Hitliste überholen RAF Camora und Ski Aggu mit "Liebe Grüsse" Iñigo Quintero ("Si No Estás"), der nun auf Platz zwei steht. Bronze holen Cassö, Raye und D-Block Europe ("Prada"). Taylor Swift platziert in den Top 100 ganze acht Titel. Pünktlich zur Halloween-Zeit steigen auch Michael Jacksons "Thriller" (80), Andrew Golds "Spooky, Scary Skeletons" (87) und das "Ghostbusters"-Titellied von Ray Parker Jr. (95) wieder in die Hitliste ein. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.