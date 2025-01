Weihnachtssongs dominieren deutsche Charts

Weihnachten ist und bleibt aktuell noch das vorherrschende Thema in den offiziellen Deutschen Charts.

90 Festtagstitel platzieren sich in der Top 100 - das sind fünf mehr als im Vorjahr, teilte GfK Entertainment am Freitag mit. "All I Want For Christmas Is You" übernimmt wieder die Spitze von "Last Christmas" (Wham!), das an die zweite Stelle rutscht. Mariah Carey landet damit zum 21. Mal auf Platz eins und stellt den Rekord von "Komet" (Udo Lindenberg & Apache 207) ein, der ebenfalls 21 Nummer-eins-Wochen vorweisen kann. Auf den Positionen drei bis fünf der Single-Charts folgen "Rockin` Around The Christmas Tree" (Brenda Lee), "Merry Christmas Everyone" (Shakin` Stevens) und "Feliz Navidad" (José Feliciano).

Bestplatzierter Nicht-Weihnachtssong ist "APT." (29) von Rosè & Bruno Mars; höchster Neueinsteiger "Allein da" (Samira & Jazeek, 46). In den Album-Charts bleibt die Anzahl an Weihnachtsalben mit 36 auf gleichem Niveau wie 2023. Michael Bublés "Christmas" führt das Ranking vor "Merry Christmas" (Mariah Carey) und "From Zero" (Linkin Park) an. Höchster Neueinsteiger ist "Goldener Schluss (Live in Berlin)" von Trailerpark, das sich Position sechs sichert. Subway To Sally kommen mit "Post Mortem" dahinter auf Rang sieben unter. Die offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken.