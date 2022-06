Welche Slots haben die besten Free Spin Features?

Quelle: Pixabay.com

Heute gibt es kaum noch Slot-Titel, die keine Free Spin Features bieten. Free Spins sind die mit Abstand beliebteste Art von Bonusspielen. Unabhängig von ihrer tatsächlich ausgeschütteten Anzahl sind Spieler auf der ganzen Welt glücklich, wenn sie Gewinne erzielen können, ohne einen einzigen Cent extra dafür ausgeben zu müssen. Genau das ermöglichen ihnen die Free Spins. Besonders beliebt ist außerdem das 10 Euro Bonus ohne Einzahlung Casino Angebot.

Free Spins, auch als Freispiele bekannt, sind Bonusspiele. Mittlerweile werden Free Spins bei den meisten Automaten angeboten, da sie bei Fans eines der beliebtesten Features sind. Normalerweise werden sie vom Spieler ausgelöst, wenn sie eine bestimmte Kombination von Symbolen auf den Walzen bekommen. Während die Gratis Spins laufen, werden oft Multiplikatoren eingesetzt, die normale Gewinne vervielfachen. Besonders spannend wird es, wenn es während dieser Runde zu weiteren Gratis Spins kommt, die direkt im Anschluss ausgespielt werden können.

Was ist RTP?

In Bezug auf Casinos steht RTP für den englischen Begriff Return To Player, was auf Deutsch mit dem Wort Auszahlungsquote übersetzt werden kann. Es ist eine mathematische Gleichung. Sie berechnet, wie viel des eingezahlten Guthabens einem Spieler im Durchschnitt am Ende ausgezahlt wird.

Viele Spieler sind bei nur wenig erzielten Gewinnen vielleicht der Meinung, dass sie eine Pechsträhne haben oder den falschen Automaten wählten, weil sie noch nie von RTP hörten. Dabei kann RTP sich als wertvolles Werkzeug erweisen um zu erkennen, an welchen Automaten man spielen sollten. Auch die Anzahl an Free Spins werden aufgrund dieser Auszahlungsquote ermittelt.

Was sind neben Free Spins die Vorteile für den Spieler bei Slots?

Eine sehr hohe Auszahlungsrate

Viele Bonusfunktionen

Angemessene Auszahlungsprozentsätze

Spielmodi mit niedrigem bis hohem Risiko

Verschiedene Staking-Optionen

Verschiedene Slot-Boni

Möglichst viele Automaten ausprobieren

Es hat seinen Grund, warum sich oft Hunderte, wenn nicht Tausende von Spielautomaten in Casinos, und noch mehr auf Online und mobilen Casino-Seiten finden lassen. Der Grund ist, dass Spieler nichts mehr lieben, als eine unüberschaubare Zahl von Slots spielen zu können. Es sollte jedoch bedacht werden, dass egal für welche Casino-Seite man sich auch entscheidet, es dort Zugang zu möglichst vielen Titeln geben sollte, auch wenn man am Ende immer auf die zurückkommen wird, die einem am besten gefallen.

Man kann echte Casinos besuchen, um dort alle Spielautomaten zu probieren oder sein Glück an einer noch größeren Zahl beeindruckender Online Spielautomaten am Computer, Smartphone oder Tablet im eigenen Heim zu versuchen. Slots kommen in den unterschiedlichsten Formen und mit verschiedensten Funktionen daher. Sie haben gemein, dass sie meist ausgezeichnete Auszahlungensraten besitzen, selbst wenn man mit niedrigen Einsätzen spielt. Sie sind daher bestens für alle Nutzer geeignet, egal ob sie High Roller sind oder lieber risikoscheu spielen.

Kleine und große Gewinne durch mehr Spielzeit

Der eine oder andere wird denken, dass einige Spielautomaten nie auszuzahlen scheinen, wenn er gerade daran spielt. Das liegt in der Regel daran, dass einige Slots sich durch eine hohe Varianz auszeichnen, die dazu neigt, kaum Kleingewinne, dafür einige wenige Großgewinne zu vergüten. Diese können in der Form von Bonusspielen und anderen Funktionen bestehen, die ihrerseits die Spielzeit verlängern, sodass sich die Chance auf weitere und größere Gewinne erhöht.

Der Trick, mehr Spielzeit zu bekommen besteht darin, die Spielautomaten mit den besten Auszahlungen aufzuspüren. Das sind die, die den Spielern die höchsten Auszahlungsprozentsätze und die besten RTPs bieten. Man muss aber immer im Hinterkopf behalten, dass die Gewinnchance zum großen Teil dem Zufall unterliegt: Weil jemand seit einigen Spielen einen hohen Auszahlungsprozentsatz hat bedeutet dies nicht, dass er am Ende einer einzigen Session diesen durchziehen wird: Die RTP ist in jedem Automaten voreingestellt. Tipp: Es sollten sich die Automaten näher angesehen werden, die die höchsten RTP aufweisen.

Die besten Automaten und Slots von 2022

Book Of Dead

Bei diesem Slot begibt man sich auf die Reise ins Alte Ägypten. Der Automat von Play’n GO sorgte in jüngster Vergangenheit bei Freunden von Slots für viel Begeisterung. Das Ambiente wurde technisch und grafisch hervorragend umgesetzt. Dabei ist das Spiel nicht zu kompliziert, sodass auch Anfänger sofort Spaß haben werden. Nebenbei bemerkt lehnt sich Book Of Dead stark an den Klassiker Book Of Ra an.

Starburst

Starburst kam bereits 2012 auf den Markt und hat seitdem viele Fans in seinen Bann gezogen. Bei diesem Automaten fühlt sich der Spieler wie ein Astronaut im Weltall, auch weil es sich bei einigen Gewinnsymbolen um Planeten und wertvolle Edelsteine handelt.

Gonzo’s Quest

Dieser Slot begeistert Glücksspieler bereits seit 2011 und hat im Laufe der Zeit nichts an seinem Glanz eingebüßt. Bei dem Spiel hilft man Gonzo bei der Schatzsuche. Das Spielfeld besitzt keine der sich typischerweise drehenden Walzen, sondern Symbole, die von oben herabfallen.

Mega Moolah

Begeisterten Playern ist der Name Mega Moolah vermutlich schon begegnet, schließlich handelt es sich um eines der ersten Jackpotspiele der Internet-Casinos. Mit seinem progressiven Jackpot begeistert es auch heute noch Spieler jeden Alters.