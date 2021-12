Wie registriert man sich in einem Online Casino - Anleitung

Die Glücksspielbranche boomt bereits seit Jahren und ein Ende ist kaum in Sicht. Neue Casinos Online kann man fast täglich im Netz finden und die etablierten Glücksspielplattformen erweitern häufig ihr Portfolio und verbessern ihre Bonusangebote für neue Spieler. Da ist es kein Wunder, dass sich Casinospieler regelmäßig informieren, welche Online Casinos neu am Start sind, um sich dort zu registrieren.

Eine Registrierung startet mit dem Ausfüllen eines Formulars und endet mit einer Verifizierung des Casinokontos. Einige Anbieter bieten auch schon die Möglichkeit einer Registrierung durch Pay N Play an, bei der ein Casinokonto automatisch mit der ersten Einzahlung erstellt wird.



Quelle: Pexels.com

Bei der Auswahl eines Online Casinos sollte man sich in erster Linie nach dem Spiel Portfolio richten. Denn, wer gern an Slots spielt, wird eine breitgefächerte Auswahl von unterschiedlichen Software Providern schätzen und für Casino Fans von Roulette, Poker und BlackJack sollte beim Anbieter möglichst ein Live Casino vorhanden sein. Auch die folgenden Punkte sollten mit in eine Entscheidung einbezogen werden:

Bonus

Ein Bonus kann in verschiedenen Formen geboten werden: Als Willkommens- oder Einzahlungsbonus oder als Freispiele. Sehr selten findet man sogar auch einen Bonus ohne Einzahlung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass man sich - bevor man einen Bonus annimmt, sogfältig die Bonusbedingungen des Anbieters durchliest.

Vielfalt der Casinosiele

Es ist ratsam, zu überlegen, was man am liebsten spielt: Slots, Poker, Roulette, Video-Poker oder Würfelspiele? Möchte man lieber Standardspiele oder mit echten Dealern im Live Casino spielen? Anbieter mit einem breiten und vielfältigen Angebot wären hier beispielsweise optimal.

Sicherheit

Geld und persönliche Daten müssen jederzeit geschützt sein. Daher ist es wichtig, dass das Online Casino über eine EU-Lizenz verfügt, die von einer europäischen Glücksspielbehörde reguliert wird und man bei Streitigkeiten das EU-Recht in Anspruch nehmen kann.

Anleitung – Schritt-für Schritt-Registrierung in einem Online Casino

Eine Registrierung ist sehr einfach, sie nimmt nur wenige Schritte in Anspruch und dauert nur wenige Minuten.



Quelle: Pexels.com

1. Schritt - persönliche Daten

Das Registrieren-Formular erfordert auf jeden Fall die Eingabe persönlicher Daten. In diesem Schritt ist es äußerst wichtig, dass man all seine Daten wahrheitsgemäß angibt. Denn vor einer ersten Gewinnauszahlung nimmt das jeweilige Online Casino eine Identitätsprüfung (Verifizierung) vor. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet und außerdem muss der Anbieter sich vergewissern, ob der Antragsteller auch wirklich der Inhaber des Casinokontos ist.

Wahrheitsgemäß auszufüllen sind deshalb Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

2. Schritt - die Zugangsdaten

Für eine Registrierung müssen außerdem noch folgende Angaben gemacht werden, die man selbst festlegt:

einen Benutzernamen

ein Passwort

Es kann auch vorkommen, dass man eine Sicherheitsfrage und die Antwort auswählen muss, um das Konto zu schützen und dafür zu sorgen, dass niemand anderes darauf zugreifen kann. Bevor man die Registrierung abschließt, sollte man noch einmal alle Angaben auf ihre Richtigkeit überprüfen.

Tipp für das Passwort - Um das Passwort möglichst sicher zu machen, ist es empfehlenswert, keine einfachen Zahlenkombinationen (beispielsweise 12345 oder 111) sowie Geburtsdaten oder Namen zu verwenden. Meistens wird man dazu aufgefordert, sich eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen auszusuchen. Je länger ein Passwort ist und je mehr Kombinationen es enthält, umso sicherer ist es auch.

3. Schritt – Bestätigung der Registrierung

Nicht alle Anbieter fordern bei der Registrierung eine Bestätigung der Daten an. Aber es kommt schon oft vor, dass die Registrierung vor einem Spielstart zunächst bestätigt werden muss. Eine Bestätigung kann auf diesen Wegen erfolgen:

eine Mail mit einem Bestätigungslink

auf dem Handy erscheint ein Code per SMS

Sobald der Link in der Mail angeklickt wurde, erscheint die Webseite des Online Casinos und die Registrierung ist abgeschlossen. Dann kann direkt mit dem Spielen begonnen oder eine Einzahlung getätigt werden.

Einige Anbieter geben die Eingabe einen Bonus Code bei der Registrierung vor, wenn man einen Willkommensbonus nutzen möchte. Diesen Code findet man meistens in der Beschreibung des Bonus Angebotes.

Anmeldung auf Handy & Co

Eine Online Casino Registrierung kann man nicht nur auf Laptop oder PC erledigen, sondern auch über das Smartphone oder das Tablet. Einige Anbieter haben eine native Casino App zum Herunterladen, aber in den meisten Online Casinos werden optimierte Webseiten angeboten. Sie passen sich automatisch dem kleineren Display der mobilen Endgeräte an, sodass man auch von unterwegs jederzeit Zugriff auf seine Lieblingsspiele im Lieblings Online Casino hat.