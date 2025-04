Zartmann löst Oimara an Spitze der Single-Charts ab

Zartmann steht mit "Tau mich auf" an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Er beendet damit den siebenwöchigen Nummer-eins-Lauf von Oimaras Song "Wackelkontakt", der nun auf den zweiten Platz zurückfällt. Tiktok-Star Alex Warren ("Ordinary") macht Boden gut und klettert von Platz fünf auf drei. In den Album-Charts schafft es das christliche Hip-Hop-Duo O`Bros mit "To Be Honest" an die Spitze.

Der Rapper Jazeek ("Most Valuable Playa") und die Death Metal-Band Arch Enemy ("Blood Dynasty") folgen auf den Plätzen zwei und drei. Dank der Veröffentlichung einer Deluxe Edition von "Eternal Sunshine" erreicht Ariana Grande Rang vier. Mumford and Sons ("Rushmere") gelingt ein Comeback auf Position fünf und die "Symphony Of Light 2" von The Dark Tenor und Billy Andrews folgt an der sechsten Stelle. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.