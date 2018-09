Braidy Industries akquiriert Aluminium-Technologieführer NanoAl

Braidy Industries, Inc. („Braidy“) hat NanoAl LLC (NanoAl) akquiriert, einen weltweiten Marktführer im Bereich wissenschaftlicher Nano-Kristall-Verstärkungstechnologie, die auf Aluminiumblech angewandt wird. Dabei handelt es sich um die dritte 100 %ige Tochtergesellschaft von Braidy. NanoAl wird neben dem Braidy Atlas Aluminiumwalzwerk und Veloxint das Braidy Industries-Unternehmensportfolio ergänzen.

„Der innovative Ansatz von NanoAl wird ein 20 Prozent festeres Aluminium als herkömmliche Güten ermöglichen, während geringere Kosten entstehen. Die Technologie lässt sich auch auf die Pulvermetallurgie anwenden, darunter 3D-Druckanwendungen, wodurch weitere Synergien zwischen dem Braidy Atlas-Walzwerk und Veloxint entstehen“, so Dr. Alan Lund, Chief Executive Officer von Veloxint und Chief Technology Officer von Braidy. „Dies bedeutet einen weiteren wichtigen Schritt hin zu unserem Ziel, die Appalachen-Region mit modernster Technologie und Fokus auf Lösungen mit niedrigem Gewicht neu auszurichten.“

Dr. Nhon Q. Vo, Chief Executive, Chief Technology Officer und einer der Gründer von NanoAl: „Unsere neue Partnerschaft mit Braidy Industries und Veloxint bietet die Gelegenheit, unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu skalieren und zum Innovationsleader im Bereich der nanowissenschaftlichen Technologie von Leichtmetallen zu werden.“

Craig T. Bouchard, Chairman und Chief Executive von Braidy Industries: „Wir sind von der Möglichkeit angenehm überrascht, unser Pulvermetallurgie-Geschäft per Akquisition auszuweiten. Außerdem haben sich verschiedene Parteien an uns gewandt und gefragt, ob wir nicht ein zweites Walzwerk bauen möchten. Wir haben vor, diese Gelegenheiten weiter zu verfolgen.“

Über Braidy Industries:

Braidy Industries ist ein zukunftsorientierter, fortschrittlicher Hersteller von Metallen für die globale Transport- und Rüstungsindustrie. Das erste Projekt von Braidy Industries ist der Bau des kostengünstigsten Aluminiumwalzwerks Nordamerikas im EastPark Industrial Center in Ashland, Kentucky, um jährlich 300.000 Tonnen serienreifes Aluminiumblech der Serien 5000x, 6000x und 7000x für die Automobil- und Luftfahrtindustrie herzustellen. Die Braidy-Tochtergesellschaft Veloxint, ein MIT-inkubiertes Unternehmen für Leichtbau-Lösungen, produziert Teile mit einer neuartigen Nano-Kristall-Technologie. Die neueste Tochtergesellschaft von Braidy, die am 18. September 2018 übernomen wurde, ist NanoAl, ein Branchenführer weltweit in der wissenschaftlichen Nano-Kristall-Technologie und ihrer Anwendung auf Aluminiumblech. Weitere Informationen über Braidy Industries finden Sie unter www.braidyindustries.com.

Über NanoAl:

NanoAl LLC ist ein Materialtechnologie-Unternehmen, das sich ganz dem Entwurf, der Entwicklung und Kommerzialisierung von Hochleistungs-Aluminiumlegierungen verschrieben hat, die auf wissenschaftlich entwickelten Nanostrukturen basieren. NanoAl wurde nach 17 Jahren Forschungsarbeit an der Northwestern University gegründet. NanoAl-Legierungen können konventionell (Guss) und unkonventionell (Pulvermetallurgie) bearbeitet werden und werden in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen in der Automobil-, Kraftübertragungs- und anderen Industrien eingesetzt. Weitere Informationen über NanoAl finden Sie unter https://www.NanoAl.com/.

