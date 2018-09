Braidy Industries lanciert Stammaktienangebot

Braidy Industries, Inc. („Braidy“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Stammaktienangebot begonnen hat, um bis zu 400 Millionen US-Dollar zu beschaffen. Das Angebot richtet sich in erster Linie an institutionelle Anleger, jedoch ist ein Teil des Angebots für private Anleger reserviert, um den Vorschriften zum Crowdfunding (CF), die von der amerikanischen Wertpapierbehörde SEC im Zuge des JOBS Act eingeführt wurden, zu entsprechen. In Verbindung mit dem Angebot startet Braidy am 25. September in New York eine Road Show für akkreditierte Investoren.

Eigenkapitalinvestitionen in private Platzierungen sind spekulativ und mit hohem Risiko behaftet. Anleger, die es sich nicht leisten können, ihre Anlagen zu verlieren, sollten nicht investieren. Ohne sorgfältige Prüfung der auf der Website von Netcapital zur Verfügung gestellten Informationen sollten Anleger keine Investitionsentscheidung treffen.

Über Braidy Industries:

Braidy Industries ist ein zukunftsweisender fortschrittlicher Hersteller von Metallen für die globale Transport- und Verteidigungsindustrie. Das erste Projekt des Unternehmens, Phase I des Baus eines Aluminiumwalzwerks als Greenfield-Projekt im EastPark Industrial Center in Ashland, Kentucky, wird das Unternehmen als kostengünstigen Anbieter von jährlich 300.000 Tonnen produktionsfertigen Aluminiumblechen der Serien 5000 und 6000 für den Automobilbau positionieren. Die Tochtergesellschaft von Braidy, Veloxint, ist ein am Massachusetts Institute of Technology geborenes Unternehmen, das sich auf leichtgewichtige Lösungen spezialisiert und Teile mittels einer neuartigen nanokristallinen Technologie herstellt. Die jüngste Tochtergesellschaft von Braidy, die am 18. September 2018 übernommen wurde, ist NanoAL, ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf die Wissenschaft der nanokristallinen Technologie im Anwendungsbereich Aluminiumbleche spezialisiert.

About Netcapital Funding Portal, Inc.:

Netcapital Funding Portal, Inc. („Netcapital“) ist bei der SEC als Finanzierungsportal registriert und Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA). Sämtliche Regulation-CF-Angebote werden über Netcapital abgewickelt. Netcapital bietet keine Wertpapierdienste im Zusammenhang mit Anlageberatung, Bestätigung, Analyse oder Empfehlung an. Anfragen zu Regulation-CF-Wertpapieren richten Sie bitte an Netcapital Funding Portal Inc:hello@netcapital.com.

