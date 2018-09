Braidy Industries und Tochtergesellschaft Veloxint melden nach dem ersten Spatenstich für ein neues Aluminiumwerk die Ernennung von fünf neuen Führungskräften

Die Firma Braidy Industries, Inc. und ihre Tochtergesellschaft Veloxint gaben heute die Ernennung von fünf neuen leitenden Mitarbeitern bekannt. Die Nachricht fällt in eine Zeit einer anhaltenden dynamischen Entwicklung für das Walzwerkprojekt Braidy Atlas, das von Veloxint und Braidy Industries nach den offiziellen Veranstaltungen zum ersten Spatenstich Anfang Juni auf den Weg gebracht wurde und ein Volumen von 1,6 Mrd. $ hat.

Das Veloxint-Team wird durch Major General Kevin McNeely (Ret.) als Chief Operations Officer verstärkt. McNeely hat mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung bei staatlichen Stellen, im Personalmanagement sowie in der Strategie- und Prozessentwicklung gesammelt und eine 38 Jahre lange Laufbahn im Militärdienst bis zu seiner letzten Position absolviert. Zuvor war er als Director of Manpower and Personnel im National Guard Bureau, als Assistent des Vorsitzenden für Angelegenheiten der Nationalgarde, als stellvertretender Direktor für Strategie, Politik und Programmplanung für das Europäische US-Kommando und als Direktor für Strategie, Politik und Internationale Angelegenheiten beim National Guard Bureau tätig. McNeely wird direkt an Veloxint-CEO Dr. Alan Lund berichten.

Dr. Phoebe Kwan übernimmt bei Veloxint die Aufgabe der kaufmännischen Leiterin (Chief Commercial Officer, CCO). Sie bringt ihr Expertenwissen in strategischer Positionierung und in der Entwicklung von Hochleistungsmaterialien mit, die in einer Reihe von Industriezweigen wie der Verfahrenstechnik, Medizin und Energietechnik Anwendung finden. Dr. Kwan hatte Führungspositionen in den Bereichen Produktmanagement, Marketing, Geschäftsentwicklung und Externes Corporate Venturing sowohl bei Start-up-Unternehmen in der Frühphase als auch bei Fortune-500-Unternehmen inne und hat am Massachusetts Institute of Technology in Chemie promoviert. Kwan wird direkt an Veloxint-CEO Dr. Alan Lund berichten.

Veloxint berief außerdem Dr. Judson „Jud” Marte zum Vice President of Product Development. Marte, der zwei Jahrzehnte lang als Principal Scientist und Produktmanager bei GE Global Research tätig war, wird seine Expertise als Materialwissenschaftler einbringen, der auf Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen und hocheffizienten Materialien spezialisiert ist, und das transformative Komponentendesign unter Anwendung der thermisch stabilen nanostrukturierten Legierungen von Veloxint betreuen. Marte erwarb seinen Master of Science und seinen Doktortitel in Werkstoffwissenschaft und -technik an der Virginia Tech, wo er fünf Jahre lang in der Forschung arbeitete.

Schließlich tritt auch John Gaspervich als Executive Vice President of Manufacturing in das Veloxint-Team ein. Gaspervich blickt auf dreißig Jahre Erfahrung in der Metallspritzgießindustrie zurück und ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Produktion und Marktanwendungen von MIM-Teilen. Während seiner vier Jahrzehnte langen Arbeit mit modernsten Präzisions-Fertigungstechnologien hatte er leitende Führungspositionen in den Bereichen Fertigung, Engineering, Qualitätswesen und Geschäftsentwicklung bei führenden nordamerikanischen und internationalen Unternehmen der MIM-Industrie inne.

Zu den Entwicklungen erklärte Craig Bouchard, Chief Executive Officer von Braidy Industries: „Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter und seine Gemeinschaft. Wir sind nur so groß wie unsere Unternehmenskultur. Beim Neuaufbau der Appalachia-Region führend mitzuwirken ist für uns eine Herausforderung und eine echte Verantwortung. Wir werden erfolgreich sein, weil großartige Menschen zu uns kommen und etwas bewegen wollen.”

Über Braidy Industries:

Braidy Industries ist ein zukunftsorientierter, fortschrittlicher Hersteller von Metallen für die globale Transport- und Rüstungsindustrie. Mit seinem ersten Projekt, der Bauphase I eines neu errichteten Aluminiumwalzwerks im EastPark Industrial Center in Ashland (Kentucky), wird sich das Unternehmen als Low-Cost-Anbieter von jährlich 300.000 Tonnen produktionsreifer Aluminiumbleche der Serien 5000, 6000 und 7000 für die Automobil- und Luftfahrtindustrie positionieren.

