Braidy Industries wählt Kiewit als EPC-Auftragnehmer

Braidy Industries, Inc. („Braidy Industries“) gibt die Wahl von Kiewit („Kiewit) als Engineering-, Procurement- und Construction-Auftragnehmer („EPC“) für Braidy Atlas, sein neues Aluminiumwalzwerk in Ashland, Kentucky, bekannt. Die SMS Group („SMS“) und EBNER Industrieofenbau GmbH Construction („EBNER“) fungieren außerdem als Aussrüstungs- bzw. Hochofenlieferant.

„Wir sind stolz auf diesen Auftrag von Braidy Industries und freuen uns auf die Mitarbeit in diesem wichtigen Projekt“, erklärte Tom Shelby, Executive Vice President von Kiewit Corporation. „Unsere beeindruckende Sicherheits- und Leistungsbilanz sowie unsere umfassende Erfahrung als EPC-Auftragnehmer leisten unserer Meinung nach einen wichtigen Beitrag zum Gesamterfolg dieses richtungweisenden Aluminiumwalzwerks.“

Braidy Industries und Kiewit haben sich auf einen vollständigen, schlüsselfertigen EPC-Vertrag geeinigt, der die Kompetenzen von Kiewit als eines der größten Hoch- und Tiefbauunternehmen in Nordamerika widerspiegelt. Das Unternehmen erbringt Leistungen für die verschiedensten Märkte, darunter Transport-, Öl-, Gas- und chemische Industrie, Energie und Wasser/Abwasser.

Michael Schäfer, Senior Vice President von SMS, einem weltweit renommierten Anbieter von Walztechnik mit über 100jähriger Erfahrung, erklärte: „Die SMS Group ist stolz, Braidy Industries dabei zu unterstützen, den Standard für Qualität und Effizienz in der Fertigung von Leichtblechen für die Automobilindustrie mit dieser neuen, weltweit führenden Anlage im Staat Kentucky zu etablieren.“

Braidy Atlas ist seit über 35 Jahren das erste neue Aluminiumwalzwerk in Nordamerika mit der weltweit fortschrittlichsten Walzwerktechnologie, das von Anfang an für die Automobilfertigung optimiert ist. Mit einer Breite von 104 Zoll über die gesamte Produktionslinie ist Braidy Atlas die breiteste Anlage in Nordamerika.

„Braidy Industries entwickelt sich zu einem Hauptakteur in der Aluminiumbranche, und EBNER steht dem Unternehmen als strategischer Partner während der Entwicklung des Werks Braidy Atlas zur Seite“, kommentiert Chief Executive Officer Robert Ebner die Partnerschaft. „Wir freuen uns, eine entscheidende Rolle bei diesem bahnbrechenden Projekt zu spielen.“ EBNER ist ein weltweiter Spezialist für Wärmebehandlungsanlagen der Metallhalbzeugindustrie mit einer Niederlassung in Wadsworth, Ohio.

„Ich möchte unseren Partnern Kiewit, SMS und EBNER dafür danken, dass sie uns bei dem Umbau von Appalachia durch ihre Technologie und ihr Know-how unterstützt haben“, kommentierte Craig Bouchard, Chief Executive Officer von Braidy Industries. „Wir konnten uns kein besseres Team vorstellen.“

Über Braidy Industries

Braidy Industries ist ein zukunftsorientierter, fortschrittlicher Hersteller von Metallen für die globale Transport- und Rüstungsindustrie. Mit dem ersten Projekt, Phase I eines neuen Aluminiumwalzwerk Nordamerikas im EastPark Industrial Center in Ashland, Kentucky, etabliert sich Braidy Industries als kostengünstiger Produzent von jährlich 300.000 Tonnen serienreifen Aluminiumblechs der Serien 5000, 6000 und 7000 für die Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Über Kiewit

Kiewit ist eines der größten und renommiertesten Hoch- und Tiefbauunternehmen Nordamerikas. Das 1884 gegründete Unternehmen in Belegschaftsbesitz betreibt ein Netzwerk von Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Kiewit erbringt Hoch- und Tiefbauleistungen für die verschiedensten Märkte, darunter Transport-, Öl-, Gas- und chemische Industrie, Energie und Wasser/Abwasser. Kiewit wies 2017 einen Umsatz von 8,7 Mrd. USD aus und beschäftigt 22.000 Angestellte und Handwerker.

Über die SMS Group

Die SMS Group besteht aus einer Gruppe von international tätigen Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Sie beschäftigt etwa 13.500 Mitarbeiter und erzielt einen weltweiten Umsatz von über 3 Mio. EUR.

Über EBNER

EBNER ist ein globales, inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 1.100 Mitarbeitern weltweit und Marktführer bei Wärmebehandlungsanlagen für die Metallindustrie. Das Unternehmen investiert 6-8 % seines Jahresumsatzes in Forschung, Entwicklung und Innovation. Die bahnbrechenden Konzepte von EBNER für moderne Hochofentechnologie schaffen neue Perspektiven mit umweltfreundlichen und energieeffizienten Lösungen.

