06.12.2018 - 09:35 Uhr Brand im Bezirk Neusiedl am See dauert an

Ein Brand, der am Mittwochnachmittag auf dem Gelände der ehemaligen k.u.k.-Konservenfabrik in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) ausgebrochen ist, hat am Donnerstag die Einsatzkräfte weiter beschäftigt. "Die Nachlöscharbeiten dauern immer noch an", berichtete ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland der APA am frühen Vormittag.