BreezoMeter schließt Serie-B-Finanzierung in Höhe von 7,75 Mio. USD ab

BreezoMeter, ein global aufgestellter Anbieter von hyperlokalen Luftqualitäts- und Polleninformationen, meldet den Abschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 7,75 Millionen US-Dollar, die von Goldacre und Entrée Capital durchgeführt wurde. BreezoMeter führte 2014 als erstes Unternehmen standortbezogene Echtzeitdaten zur Luftqualität ein, die Unternehmen per API zur Verfügung gestellt werden. Seither hat das Unternehmen in Branchen wie Smart Home, Medizin, Automobil und Lifestyle wichtige Partnerschaften angebahnt und Investitionen in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar gesichert.

Das Bewusstsein über Luftqualität steigt, zumal Städte auf der ganzen Welt kämpfen, die zunehmende Luftverschmutzung unter Kontrolle zu bekommen. 80 Prozent der städtischen Bevölkerung sind einem Luftverschmutzungsniveau ausgesetzt, das von der Weltgesundheitsorganisation als ungesund erachtet wird. Luftverschmutzung ist für den Tot von 7 Millionen Menschen pro Jahr verantwortlich und wird mit jedem achten Todesfall in Verbindung gebracht. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen ihren Kunden relevante, standortbezogene Echtzeitdaten zur Verfügung stellen, damit sie die Belastung durch Luftschadstoffe reduzieren können. Erste Fortschritte sind der zunehmenden Demokratisierung von Luftqualitätsinformationen zuzuschreiben, wie Schlagzeilen in den Nachrichten und nutzerorientierte Suchergebnisse erkennen lassen.

Eine Investition in die Zukunft der Luftqualität

Goldacre, ein innovatives Family-Office-Investmenthaus, das dem Geschäftsbereich der Noé Group angehört, der Vermögen in Höhe von 2 Milliarden Britische Pfund verwaltet, leitete die Investition gemeinsam mit Entrée Capital, einer führenden internationalen Wagniskapitalfirma. Weiterhin beteiligt waren Idinvest Partners, ein führender europäischer Finanzdienstleister, der sich auf kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und Vermögenswerte von nahezu 8 Milliarden Euro verwaltet, sowie HELLA Ventures, einer der führenden Automobilzulieferer im Bereich Beleuchtungstechnik und Elektronik mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in 35 Ländern. An der Finanzierungsrunde waren außerdem AxessVentures und Plug ‘n’ Play Ventures aus dem Silicon Valley beteiligt.

Die Investitionen von Idinvest Partners und HELLA Ventures sind Teil der Strategie von BreezoMeter, auf dem Mobilitätsmarkt zu expandieren. Dank der Finanzierungsrunde kann BreezoMeter seine Lösungen im Bereich intelligente Städte, die bereits von Unternehmen wie Cisco und Faurecia eingesetzt werden, weiterentwickeln und sein Angebot erweitern, indem es seine eigens entwickelten räumlichen Interpolationsalgorithmen für die Integration kostengünstiger Sensordaten nutzt. Das Hinzufügen der kleinen Sensordaten zu den bereits robusten 1,8 Terabytes an Daten, die stündlich verarbeitet werden, ermöglicht eine höhere Auflösung der Luftqualitätsinformationen in städtischen Gebieten bis auf 30 Meter.

Das weitreichende Netzwerk von Idinvest Partners unterstützt die Expansion von BreezoMeter in Europa und Asien, während AirShield, HELLA Ventures Automobillösung für die Überwachung der Luftverschmutzung im Fahrzeuginnenraum, mit den Außenluftqualitätsdaten von BreezoMeter integriert wird, um den mit Luftverschmutzung verbundenen Gesundheitsrisiken für Fahrer und Beifahrer entgegenzutreten.

„Unternehmen und Städte sehen sich gezwungen, sich mit dem komplexen Problem der Luftverschmutzung und den damit verbundenen Folgen für Kunden und Bürger auseinanderzusetzen. Breezometer hat eine innovative Lösung entwickelt, die es ihnen erlaubt, genaue Luftqualitätsdaten überall und in Echtzeit bereitzustellen. Wir freuen uns, die rapide Expansion von BreezoMeter unterstützen zu dürfen“, so Matthieu Bonamy, Senior Investment Director bei Idinvest Partners.

„Unsere Umweltlösungen der nächsten Generation werden es intelligenten Städten ermöglichen, Luftverschmutzung zu reduzieren und ihre Bürger durch intelligente Verkehrsmanagementlösungen zu schützen, während sie den Fokus auf strategische Bereiche mit gefährdeten Bevölkerungsgruppen richten. Für die Automobilindustrie führen wir die umfassendsten Lösungen ein, die Fahrer und Beifahrer vor Luftverschmutzung schützen sollen, zumal sie im Fahrzeuginnenraum einem höheren Niveau an Luftverschmutzung ausgesetzt sind als außen“, Ran Korber, Mitbegründer und CEO von BreezoMeter.

Emil Fisher, Mitbegründer und CTO, fügte hinzu: „Die Zukunft der Luftqualität ist komplex, und das leistungsfähigste Instrument, das uns zur Verfügung steht, um das Leben von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, sind Daten und Bildung. Frühere Finanzierungsrunden haben es uns ermöglicht, unsere Präsenz in Nordamerika und Europa aufzubauen sowie Partnerschaften mit einigen der größten Unternehmen der Welt anzubahnen. Die aktuelle Finanzierungsrunde versetzt uns in die Lage, unser Angebot auf neuen und spannenden Märkten in ganz Asien einzuführen.“

„Das Team von Goldacre sucht nach außergewöhnlichen und leidenschaftlichen Gründern, die Innovationen in der Bauumgebung durch Technologie vorantreiben. Für uns stellt BreezoMeter eine einzigartige Gelegenheit dar, in die Zukunft von intelligenten Städten zu investieren, insbesondere in Innovationen, bei denen sich die physische und digitale Welt überschneiden. Wir sind stets auf der Suche nach echten Innovationen, um aktuelle Umweltprobleme zu lösen und die Umgebungen, in denen wir leben und arbeiten, zu verbessern. Unserer Meinung nach befinden wir uns erst am Anfang einer technologischen Innovationswelle, um Umweltproblemen, insbesondere Luftverschmutzung und Klimawandel, zu begegnen“, so David Bloom, Gesellschafter von Goldacre.

Goldacre ist ein innovatives Family-Office-Investmenthaus, das sich auf technologieorientierte Unternehmen in der Frühphase im Bereich Bauumgebung spezialisiert, und diese durch strategische Investitionen, Beratungs- und Managementdienste unterstützt. Als Teil der Noé Group nutzt es die Größe eines Geschäftsbereichs, der Vermögen in Höhe von 2 Milliarden Britische Pfund verwaltet, mit der Beweglichkeit einer Boutique-Firma. Das Portfolio von Goldacre erstreckt sich über das Vereinigte Königreich, Europa und Israel.

Entrée Capital, mit Niederlassungen in Israel, dem Vereinigten Königreich und den USA wurde 2009 gegründet und bietet innovativen Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase auf der ganzen Welt mehrstufige Finanzierungslösungen. Entrée Capital verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 300 Millionen US-Dollar und führt neben Snapchat und monday.com über 50 weitere Investments in seinem Portfolio.

Idinvest Partners ist eine führende paneuropäische Private-Equity-Firma, die sich auf das mittlere Marktsegment spezialisiert und Vermögenswerte in Höhe von rund 8 Milliarden Euro verwaltet. Die Firma hat mehrere ergänzende Kompetenzbereiche entwickelt, darunter Wachstumskapitalinvestitionen in innovative europäische Start-ups und zweitrangige Investitionen in nicht börsennotierte europäische Unternehmen sowie Private-Equity-Beratung. Die unter dem Namen AGF Private Equity im Jahr 1997 gegründete Firma Idinvest Partners war bis 2010 ein Teil von Allianz und ist seither unabhängig.

BreezoMeter, der weltweit führende Anbieter von standortbezogenen Echtzeitdaten zur Luftqualität, begegnet dem Problem Luftverschmutzung auf eine Weise, die es Milliarden Menschen weltweit ermöglicht, ihre Gesundheit zu verbessern. Durch die Kombination von Daten von behördlichen Sensoren, Satelliten, Wetterstationen, dem Verkehrswesen und anderen Quellen ermöglichen es die APIs von BreezoMeter Unternehmen, das Engagement der Nutzer und Umsätze zu steigern, und durch genaue, relevante und intuitive Daten, die sich problemlos in Produkte aus den Bereichen intelligente Häuser, Fitness und Lifestyle, Kosmetik, Automobil und Gesundheitstechnik integrieren lassen, Leben positiv zu beeinflussen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180913006166/de/