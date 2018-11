25.11.2018 - 07:23 Uhr Brief an die Nation: May wirbt bei Briten um Brexit-Abkommen

Ein EU-Sondergipfel soll heute in Brüssel den Brexit-Austrittsvertrag billigen. Die kniffligste Aufgabe steht aber mit der Abstimmung im britischen Unterhaus noch bevor. Premierministerin May tritt deshalb die Flucht nach vorn an. Den vollständigen Artikel auf n-tv.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick