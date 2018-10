Brightline Initiative meldet Start eines neuen Online-Kurses in Zusammenarbeit mit Coursera

Die Brightline™ Initiative gab heute den Start eines neuen Online-Kurses mit der Bezeichnung „Turning Ideas into Results: Bridging the Gap between Strategy Design and Delivery“ (Ideen umsetzen. Die Lücke zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien schließen) bekannt. Dieser Kurs wird in Kooperation mit der führenden Online-Lernplattform Coursera angeboten. Der Kurs vermittelt oberen Führungskräften das Rüstzeug für die Umsetzung von Ideen und Strategien, damit Sie die kostspielige Lücke zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien besser schließen können.

Der kostenlose Online-Kurs erklärt aus ganzheitlicher Sicht, wie strategische Absichten aus dem Blickwinkel der oberen Führungskräfte zu realisieren sind. Im Rahmen des fünfwöchigen Kurses bringt Brightline die 10 Leitprinzipien mithilfe von Selbstbeurteilungen, diskussionsbasierten Übungen, Fallstudien und Einsichten von weltweit führenden Experten und Praktikern auf dem Gebiet der Strategie den Lernenden nahe. Durch die Zusammenarbeit mit Coursera kann Brightline für eine begrenzte Zeit Vouchers für den kostenlosen Kurs anbieten.

„Bei Coursera helfen wir den Lernenden dabei, die stark gefragten Fähigkeiten zu erwerben, die sie für die Jobs von Heute und Morgen benötigen. Die im Kurs von Brightline vermittelte Fähigkeit zur Entwicklung und die Fähigkeit zur Umsetzung von Strategien sind beide für heutige Führungskräfte von Nutzen. In Zukunft werden diese Fähigkeiten sogar noch stärker benötigt, da immer mehr Unternehmen nach Mitarbeitern mit strategischen Führungsqualitäten suchen, die den Übergang ihrer Unternehmen auf die Zukunft der Arbeit vollziehen“, so Kevin McFarland, Head of Industry Partnerships, Coursera. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Brightline, im Rahmen derer wir Führungskräften aus der ganzen Welt den Zugang zu diesen wertvollen Strategiekompetenzen eröffnen."

Über die Brightline Initiative

Die Brightline™ Initiative ist eine vom Project Management Institute zusammen mit maßgeblichen globalen Organisationen geführte Koalition mit dem Ziel, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Brightline™ bietet Organisationen drei entscheidende Vorteile, die sie besser in die Lage versetzen sollen, ihre Strategieziele zu erreichen: Thought and Practice Leadership, Networking und Capability Building. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightline.org.

Brightline Coalition

Project Management Institute – The Boston Consulting Group – Bristol Myers Squibb – Saudi Telecom Company – Lee Hecht Harrison – Agile Alliance

Kooperation Wissenschaft und Forschung

MIT Consortium for Engineering Program Excellence – Dänemarks Technische Universität – University of Tokyo Global Teamwork Lab – Blockchain Research Institute

Über Coursera

Coursera ist ein Online-Bildungsunternehmen, das in Zusammenarbeit mit weltweit 170 Spitzenuniversitäten und Branchenführern Kurse, Spezialisierungen und Abschlüsse anbietet, die es Lernenden rund um den Globus ermöglichen, ihre Kariere-, Bildungs- und persönlichen Bereicherungsziele in ihrem gesamten Leben zu erreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 ist die Zahl der bei Coursera eingeschriebenen Lernenden auf 35 Millionen angewachsen, die zwischen 2.900 Kursen und 300 Spezialisierungen wählen können. Jetzt bieten auch führende Universitäten in Kooperation mit Coursera Online-Abschlüsse in Bereichen wie Betriebswirtschaft, Informatik, Datenwissenschaft und öffentliche Gesundheit an. Coursera wird von führenden Venture-Capital-Firmen unterstützt, darunter Kleiner Perkins Caufield & Byers, New Enterprise Associates, GSV Capital, International Finance Corporation, Laureate Education Inc. und Learn Capital.

