Brightree führt die BrightreeCARE-App für Heim- und im Hospizpfleger ein

Brightree®, der führende Anbieter von cloudbasierter Software, die Nachsorgeeinrichtungen dabei unterstützt, Geschäftsleistung und Patientenergebnisse zu verbessern, gab heute die Veröffentlichung seiner neuen BrightreeCARE-App bekannt.

und bei Google Play , ermöglicht es Heim- und im Hospizpflegern, ihre Besuche auf ihrem Smart-Gerät einfach zu dokumentieren, ohne zusätzliche Ausrüstung zu benötigen.

„Die BrightreeCARE-App hat unsere Mitarbeiter mobiler, flexibler und effizienter gemacht – und die Zufriedenheit unserer Patienten deutlich verbessert“, sagt Tarrah Lowry-Schreiner, CEO von Sangre de Cristo Hospice and Palliative Care in Colorado. „Unsere Pfleger sind in der Lage, problemlos am Standort eines Patienten zu arbeiten, ohne an ein iPad oder ein anderes größeres Gerät gebunden zu sein. Sie können Ihr Telefon einfach in der Tasche legen, um den Patienten gemäß dem Pflegeplan zu versorgen.“

„Unsere Mitarbeiter sind auch dankbar für die sofortigen Updates. Mit nur einem Blick auf ihre BrightreeCARE-App sehen sie wenn Besuche geändert oder in ihren Zeitplan aufgenommen werden“, sagte Lowry-Schreiner.

„Diese leistungsstarke App ist umfassend, einfach zu bedienen und auf die Bedürfnisse der einzelnen Pfleger abgestimmt“, sagt Bob Dean, Vice President und General Manager von Brightrees Geschäftsbereich Home Health, Hospice & Private Duty. „Die Anwendung unterstützt die Strategie der Nutzung eigener Geräte und hilft Behörden, Pfleger in das EMR-System zu integrieren, um sie produktiver und konformer mit dem Pflegeplan des Patienten zu machen.“

Verfügbarkeit

Alle Kunden von Brightree können die BrightreeCARE-App ab heute herunterladen und nutzen. Die Pfleger können die App auch mit einer praktischen Demo bei der National Association of Home Care & Hospice (NAHC) in Grapevine, Texas, vom 7. bis 10. Oktober 2018, ausprobieren.

