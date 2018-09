PANTAFLIX AG, DE000A12UPJ7

"Bullsprit" - PANTALEON Films produziert gemeinsam mit Mediakraft ein erstes YouTube Original für das Premium-Angebot der Google-Tochter München, 12. September 2018. PANTALEON Films GmbH feiert heute den Launch der YouTube Originals Serie "Bullsprit" für das Eigenproduktions-Segment im Premium-Angebot der Google-Tochter. Mit der Serien-Produktion "Bullsprit" ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG einer von nur drei deutschen Produzenten, die für YouTube Premium eine VoD-Eigenproduktion umsetzten. "Bullsprit" ist in Zusammenarbeit mit der Mediakraft Networks GmbH entstanden. Nicolas Paalzow, Chief Production Officer (CPO) der PANTAFLIX AG: "Mit dem YouTube Original ,Bullsprit' erweitern wir unser Portfolio im Bereich der VoD-Produktion und gewinnen einen wichtigen Partner. Als einer von drei deutschen Produzenten für das Premium-Segment der Google-Tochter zu produzieren, unterstreicht unsere Attraktivität als Ansprechpartner für die Global Player der Branche. Das freut uns natürlich sehr."Über "Bullsprit TV" In den Hauptrollen der Fiction-Serie spielt das YouTuber-Trio Bullshit TV um Sebastian (Nick) und Philipp Meichsner (Sammy) sowie Christian Manazidis (Jannis). Weitere Rollen besetzen unter anderem Oliver Korittke, Ralf Richter, Andrea Sawatzki, der Rapper Haftbefehl, Friedrich Liechtenstein, Lore Richter, die Lochis und Aylin Werner. In "Bullsprit" steht Jannis vor der Herausforderung, die heruntergekommene Tankstelle seines verstorbenen Onkels Stavros (Friedrich Liechtenstein) gemeinsam mit seinen Freunden Sammy und Nick einen Monat lang erfolgreich zu führen, um sie am Ende erben zu können. Kein Problem für die drei? Fehlanzeige! Ein Überfall, eine gefährliche Undercover-Aktion, eine intrigante Firma, die Steine in den Weg legt und chaotische Freunde - Jannis steht vor der schwersten Aufgabe seines Lebens. Wird die Tankstelle am Ende seine? Der Notar des Onkels (Oliver Korittke) beobachtet den Fortschritt und entscheidet über Erfolg und Misserfolg.Hintergrund YouTube Originals Mit dem Launch von YouTube Premium können Nutzer der Plattform gegen einen monatlichen Aufpreis werbefrei Videos anschauen. Im Segment YouTube Originals bietet das Unternehmen künftig hochwertige Eigenproduktionen mit jungen Talenten vorwiegend aus dem eigenen YouTube-Kosmos an.Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends, ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von internationalen Inhalten. Damit erschließt PANTAFLIX einen vitalen und kontinuierlich wachsenden Markt und adressiert mehr als 258 Millionen Expatriates weltweit und Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Premiere Digital Services. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Mit dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow verfügt die PANTAFLIX AG über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und Technologie-Branche verwurzelt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.Corporate Communications Felicitas Onnen Head of Communications Holzstr. 30 80469 München Tel.: +49 (0)89 2323 855 0 E-Mail: f.onnen@pantaflix.comInvestor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com

